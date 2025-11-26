انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 3.8% في 9 أشهر

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن تراجع قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات تقرير التجارة الخارجية، بلغت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 1.946 مليار دينار حتى نهاية أيلول الماضي، مقابل 2.023 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 3.8 بالمئة.

وتراجعت الفاتورة النفطية بنحو 77 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، ما أسهم بشكل مباشر في كبح الارتفاع الكلي في قيمة مستوردات المملكة.

وأظهرت البيانات الإحصائية، أن الوقود والزيوت المعدنية شكّلا النسبة الأكبر من إجمالي المستوردات النفطية بقيمة 664 مليون دينار، تلاها النفط الخام “بترول” بنحو 551 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات أرواح النفط “بنزين” نحو 303 ملايين دينار، و الديزل “سولار” نحو 391 مليون دينار، إضافة إلى مستوردات زيوت التشحيم بقيمة 33 مليون دينار، والكاز بنحو 4 ملايين دينار.