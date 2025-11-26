خبير: عملية الرمثا ضربة استباقية للتهديد التكفيري ورسالة لا تحتمل التأويل

وطنا اليوم:قال المحلل والخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة، إن بيان مديرية الأمن العام بشأن مداهمة الرمثا الليلة الماضي، كشف عن حدث ليس عابرًا، بل عملية أمنية محكمة تحمل دلالات استراتيجية عالية، وتؤكد أن الأردن يواجه الفكر التكفيري بعقل استخباري يقظ وذراع عملياتية لا ترتجف أمام الخطر.

* خطورة الهدف.. ولماذا كان التدخل ضرورة أمنية عاجلة؟

البيان أشار إلى أن المطلوبين “من حملة الفكر التكفيري” وعلى “إثر قضايا تحقيقية مهمة”، وأوضح الدعجة أن هذا التعبير في لغة المؤسسات الأمنية يعني وجود معلومات مؤكدة عن نوايا أو ارتباطات أو تحضيرات قد تتحول إلى عمل عدائي، أي أن الدولة كانت أمام تهديد حقيقي قابل للتصاعد، ولذلك جاء التدخل استباقيًا لحماية المجتمع قبل أن يتضرر.

وأكد أن الفكر التكفيري ليس رأيًا متطرفًا، بل مقدمة مباشرة للعنف، فكل التجارب الإقليمية أثبتت أن التكفير يقود للسلاح بسرعة، وأن الانتظار أمام هذا النوع من التهديدات يعني السماح بولادة عملية إرهابية مكتملة.

* المبادرة بالنار دليل مادي على الطبيعة الإرهابية للهدف

وأضاف الدعجة، أن المطلوبين بادرا بإطلاق النار فور وصول القوة، وهو سلوك لا يقوم به شخص عادي، بل شخص مستعد للقتال ومهيأ نفسيًا وعملياتيًا للاشتباك، مما يثبت أننا أمام مشروع خطير وليس أمام حالة جنائية تقليدية.

وبين أن إصابة ثلاثة من أفراد القوة الامنية، هو دليل إضافي على شدة الاشتباك، وأيضا دليل على أن القوة لم تتراجع رغم الخطر، وهو ما يعكس عقيدة أمنية تقوم على تنفيذ المهمة مهما كانت المخاطر، وعلى التزام كامل بقواعد الاشتباك دون التسبب بأذى للمدنيين.

وأشار إلى أن من أخطر ما تضمنه البيان هو استخدام المطلوبين لوالدتهما كدرع بشري، موضحا أن هذا ليس سلوكًا فرديًا بل تجسيدًا لطبيعة الفكر التكفيري الذي يسقط فيه الإنسان وتنهار فيه القيم وتتحول فيه الأم إلى وسيلة حماية بدلاً من كونها قيمة عليا عند البشر، وهذا يكشف حجم الانفصال النفسي والأخلاقي لدى حاملي هذا الفكر.

وأكد المحلل الأمني، أن نجاح القوة الأمنية في تحييد الأم دون خدش واحد هو شهادة احتراف، وهذا الأمر نادر في الاشتباكات المسلحة داخل الأبنية، ويثبت القدرة العالية على التمييز بين الهدف والخطر، وعلى التحكم الدقيق في النيران، وعلى المحافظة على حياة المدنيين مهما كانت الظروف.

* الأسلحة والعتاد دليل مادي على أن الخطر كان حقيقيًا وموجودًا

وقال الدعجة، إن ضبط الأسلحة والعتاد داخل الموقع الذي تحصن فيه المطلوبان يدل على أننا أمام خلية في طور التحضير أو التنفيذ، وأن النية للقيام بعمل عدائي كانت قائمة وليست احتمالية، وهذا يعزز صحة قرار التدخل وعدم الانتظار.

وبين أن كل العمليات الإرهابية تبدأ من “غرفة تحصّن” مشابهة، وسقوط هذه الغرفة قبل تحركها إلى الخارج يعني أن الأمن الأردني يعمل بمنهجية “إفشال الخطر في مراحله الأولى”، وهو ما يميز الدول المستقرة عن الدول التي تفشل في التحرك المبكر.

* القراءة الاستراتيجية للعملية.. ماذا يعني ما حدث؟

الدعجة أكد أن العملية الأمنية نجاح استخباري قبل أن يكون نجاحًا ميدانيًا، مشيرا إلى أن الوصول إلى الموقع في التوقيت الدقيق، وجمع المعلومات، وتحديد الهدف، كلها تدل على رصد عميق وتحليل دقيق ومنظومة أمنية تعمل بصمت وفعالية.

وقال إن ما حدث هو رسالة ردع واضحة لكل من يحمل فكر التكفير بأن لا ملاذ، ولا تحصّن، ولا قدرة على تشكيل نواة مسلحة، فالدولة تقطع الطريق قبل أن تتشكل الخلية وقبل أن تظهر الخطر إلى السطح.

وأضاف، أن العملية تجسيد صريح لمعادلة الأمن الأردني، المتمثلة بحماية المدنيين، ومواجهة التهديد، وحسم الاشتباك، وتنفيذ القانون،

وهذه معادلة لا تنجح إلا بقوات مدرّبة وقيادة أمنية تقرأ المشهد بدقة.

وبين أن ما جرى في الرمثا هي عملية نوعية تكشف يقظة أمنية عالية، واحترافًا ميدانيًا استثنائيًا، وتعاملًا متوازنًا يجمع بين الحسم وحماية المدنيين، والنتيجة كانت تفكيك تهديد تكفيري قبل أن يولد إلى العلن، وهذا ما يميز الأمن الأردني الذي يعمل بالعقل أولًا، وبالقوة عندما تصبح القوة ضرورة لحماية الدولة والمجتمع