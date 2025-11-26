نادي طلبة الصيدلة في جامعة فيلادلفيا يعقد محاضرة حول تحديات ما بعد التخرج

وطنا اليوم:نظّم نادي طلبة كلية الصيدلة Pharmaheart التابع لعمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا، وبإشراف كلية الصيدلة، محاضرة توعوية بعنوان “الحياة ما بعد الجامعة ” قدّمها الصيدلاني الدكتور حمدي القصول، حيث شهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً إيجابياً من قبل الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية

وتطرّقت المحاضرة التي أقيمت تحت رعاية إدارة صيدليات حبة العلقم إلى أبرز التحديات التي يواجهها الخريجون بعد انتهاء المرحلة الجامعية، مسلّطة الضوء على أهمية استثمار أوقات الفراغ من خلال برامج نوعية تسهم في تنمية الجانب الإبداعي لدى طلبة كلية الصيدلة وتعزيز مواهبهم ودعم مبادراتهم الصحية التطوعية.

من جهته أعرب رئيس النادي الطالب محمد طه عبيد، عن سعادته بالإطلاق الرسمي للنادي، معتبراً هذه الخطوة محطة مهمة نحو ترسيخ بيئة جامعية داعمة للعمل التطوعي. كما قدّم شرحاً حول آليات الانتساب والمشاركة في أنشطة النادي.

بدوره قدّم الدكتور محمد بيان، مشرف النادي، شكره لجميع المشاركين، مشيداً بجهود الطلبة في إنجاح الفعالية، مؤكداً أهمية الأنشطة اللامنهجية في إعداد جيل واعٍ ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل وتعزيز مكانة الجامعة.

وفي ختام المحاضرة، قامت عمادة شؤون الطلبة ونادي كلية الصيدلة بتكريم المحاضر بدرع تذكاري تقديراً لجهوده ومساهمته في تنمية مهارات الطلبة الشخصية والمهنية.