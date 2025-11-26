بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

إدارة السير تدعو لعدم ترك المركبات المتعطلة في حرم الشارع

18 ثانية ago
إدارة السير تدعو لعدم ترك المركبات المتعطلة في حرم الشارع

وطنا اليوم:قال التقرير المروري لإدارة السير الصادر اليوم الأربعاء، إنه جرى التعامل مع تعطلات لحظية وآنية لم تؤثر على الحركة المرورية، فيما شهدت مداخل العاصمة من جهات جرش ومادبا والزرقاء حركة سير نشطة.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تعاملت إدارة السير من تعطل مركبات وتركها بالشارع أو على أحد المسارب، إذ تم تعطل مركبة شاحنة الساعة 8.00 مساء أمس الثلاثاء قرب نفق الشعب، وتعطل مركبة على شارع الاستقلال وتركها في حرم الشارع، ما أثر على الحركة، وتسبب بازدحام في تلك المواقف.
من جهتها، أوضحت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع طرق المملكة صباح اليوم سالكة، مع وجود ضباب خفيف في بداية الطريق الصحراوي، وطريق الزرقاء المفرق.
وأكد التقرير أنه لم يتم التعامل مع أي حادث مروري خلال ساعات صباح الأربعاء، فيما تم التعامل مع ارتفاع منسوب المياه بطريق وادي عربة واغلاق الطريق بالكامل لحين إزالة العوائق وفتح الطريق. كما تم التعامل مع اجرافات التربة في الطرق بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وتعاملت إدارة الدرويات مع حوادث سير بسيطة ومتوسطة في عمان والزرقاء، منوهة إلى ضرورة اتباع طرق القيادة الآمنة، إذ تم ضبط مركبة تسير على طريق الزرقاء بسرعة من 90 إلى 138 كم/ ساعة، رغم الأجواء الماطرة وحالة عدم الاستقرار الجوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:40

ترمب يرفع منسوب التفاؤل باتفاق قريب في أوكرانيا

09:35

جيش الاحتلال يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية

09:29

( 5 ) شروط لشمول العامل إلزامياً بأحكام قانون الضمان

09:28

رجال أمننا… هم نورٌ ونار

09:22

يختبرك الله عز وجل، لِيصقل قلبك ويقويك

09:17

منظمات فلسطينية تدعو دول العالم لإعلان غزة منطقة كارثة إنسانية

09:13

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

09:07

بيان أمني: مداهمة في الرمثا ومقتل شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري

20:34

المعونة الوطنية : تخريج 550 أسرة إضافية من مظلة الإنتفاع بعد الإلتحاق بسوق العمل

20:31

الكشف عن قصة صادمة أوقفت عودة ميسي إلى برشلونة

20:04

الملكة رانيا تزور الجامعة الأردنية

20:01

القبض على 4 أشخاص سرقوا 15 ألف دينار من مركبة في اربد

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله