إدارة السير تدعو لعدم ترك المركبات المتعطلة في حرم الشارع

وطنا اليوم:قال التقرير المروري لإدارة السير الصادر اليوم الأربعاء، إنه جرى التعامل مع تعطلات لحظية وآنية لم تؤثر على الحركة المرورية، فيما شهدت مداخل العاصمة من جهات جرش ومادبا والزرقاء حركة سير نشطة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تعاملت إدارة السير من تعطل مركبات وتركها بالشارع أو على أحد المسارب، إذ تم تعطل مركبة شاحنة الساعة 8.00 مساء أمس الثلاثاء قرب نفق الشعب، وتعطل مركبة على شارع الاستقلال وتركها في حرم الشارع، ما أثر على الحركة، وتسبب بازدحام في تلك المواقف.

من جهتها، أوضحت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع طرق المملكة صباح اليوم سالكة، مع وجود ضباب خفيف في بداية الطريق الصحراوي، وطريق الزرقاء المفرق.

وأكد التقرير أنه لم يتم التعامل مع أي حادث مروري خلال ساعات صباح الأربعاء، فيما تم التعامل مع ارتفاع منسوب المياه بطريق وادي عربة واغلاق الطريق بالكامل لحين إزالة العوائق وفتح الطريق. كما تم التعامل مع اجرافات التربة في الطرق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتعاملت إدارة الدرويات مع حوادث سير بسيطة ومتوسطة في عمان والزرقاء، منوهة إلى ضرورة اتباع طرق القيادة الآمنة، إذ تم ضبط مركبة تسير على طريق الزرقاء بسرعة من 90 إلى 138 كم/ ساعة، رغم الأجواء الماطرة وحالة عدم الاستقرار الجوي.