المعونة الوطنية : تخريج 550 أسرة إضافية من مظلة الإنتفاع بعد الإلتحاق بسوق العمل

وطنا اليوم:أعلنت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، تخريج 550 أُسرة إضافية من برامج الإنتفاع بعد التحاق أفرادها بسوق العمل، ليصبح إجمالي الأسر المُخرَّجة منذ انطلاق البرنامج الوطني للتشغيل 1194.

ووفق بيان للصندوق اليوم الثلاثاء، ذكرت شنيكات أيضاً أنه بالإضافة إلى الأُسر التي تم تخريجها فإن 1273 منتفعًا ما يزالون يتلقون المعونة رغم إلتحاقهم بالعمل ضمن فترة السماح التي يمنحها الصندوق للتأكد من إستقرار أوضاعهم المعيشية، من خلال فرص التشغيل المتاحة لهم عبر برنامج الوطني للتشغيل.

وأضافت شنيكات، إن برنامج التمكين الإقتصادي؛ والذي يشكّل أحد أبرز محاور عمله الاستراتيجية ، يواصل تحقيق أثر ملموس في تحسين المستوى المعيشي للأُسر المنتفعة.

وأشارت إلى أن إعداد هذه البيانات تم اعتمادًا على المعلومات المُستخرجة من منصة “سجل”، وتتبعها من خلال اشتراكات الضمان الاجتماعي للملتحقين بسوق العمل والتي أظهرت أن المستمرين في فرص العمل لأكثر من عام توزعوا بين 1296 من الذكور و 1171 من الإناث، الأمر الذي يعكس أثر البرنامج في توفير فرص عمل مُستدامة ويساهم في رفع المستوى المعيشي للأسر المنتفعة .

وأكدت شنيكات، أهمية الشراكة مع وزارة العمل وعلى ضرورة تكامل الجهود الوطنية ، للدعم الإقتصادي لمنتفعي الصندوق لنقلهم من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات .