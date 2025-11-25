العدوان يعلن البدء بتنفيذ المسح الوطني للشباب 2025

وطنا اليوم:أعلن وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان عن البدء في تنفيذ المسح الوطني للشباب 2025 يوم غد الأربعاء، وذلك بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسف”.

وبين الدكتور العدوان أن المسح الوطني للشباب يهدف إلى جمع بيانات شاملة حول واقع وأولويات الشباب الأردني، وتوفير مرجعًا علميًا لبناء وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026 -2030، حيث ستوفر نتائج المسح قاعدة بيانات موثوقة تُسهم في تحديد محاور الاستراتيجية والبرامج المنبثقة عنها، بما يمثل احتياجات الشباب الفعلية وتطلعاتهم المستقبلية.

وأكد الدكتور العدوان على أهمية المسح في تحديث البيانات المتعلقة بأولويات وتطلعات الشباب الأردني، وسد الفجوات المعرفية في المجالات التي تفتقر إلى معلومات موثوقة لتكون مرجعًا لصياغة السياسات، وإنشاء منصات ومنتديات حوارية تجمع بين الشباب وصنّاع السياسات، لتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني إلى جانب قياس مستوى مشاركة الشباب، حيث سيُقيّم المسح مستوى انخراط الشباب في التعليم، والأنشطة المدنية، والمبادرات المجتمعية، مما يوفّر مدخلات لتصميم استراتيجيات تهدف إلى تعزيز المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار فضلا عن تقييم فعالية السياسات والبرامج الحالية، وتمكين الجهات المعنية من تحديد مجالات التحسين أو استكشاف فرص جديدة للتدخلات المُستقبلية.

ويستهدف المسح الشباب واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 – 30 عامًا، ويراعي تصميم الاستبانة الفروقات العمرية ضمن هذه الفئة حيث تم تصميم استبانة شاملة موحدة للفئات جميعها، ولكن تم تقسيم أسئلة الاستبانة الى 3 فئات عمرية (10-14 عام)، (15-17 عام) (18-30 عام)، وتتمثل حجم العينة في الوصول إلى 12 ألف شاب وشابة من كافة محافظات المملكة ، فيما تتمثل منهجية المسح بالاعتماد على المنهجية البحثية المختلطة، والتي تجمع بين أساليب جمع البيانات الكمية والنوعية، فإلى جانب الزيارات المسحية الميدانية ستقام 24 جلسة نقاش مركزة في المراكز الشبابية، بما يضمن تحقيق فهم شامل وعميق لواقع الشباب، وسيتم استخدام المعاينة الطبقية العنقودية من ثلاث مراحل لضمان دقة التمثيل مع مراعاة التنوع الجغرافي والاجتماعي والديموغرافي. بالإضافة الى استخدام أحدث البرمجيات الإحصائية في عملية جمع البيانات ومراقبة الباحثين الميدانيين.

وتتضمن محاور المسح مواضيع الهوية والوعي وإدراك الذات، التعليم والتدريب، الصحة، بما في ذلك الرفاه والصحة النفسية، ريادة الأعمال، العلاقات الاجتماعية، المشاركة المدنية والسياسية، التكنولوجيا والفضاء الرقمي، الإعلام والوصول إلى المعلومات، الترفيه، الرياضة، البيئة والتغير المناخي، التطوع والمشاركة المجتمعية، وقت الفراغ والهجرة والسفر إلى الخارج.

ودعت الوزارة الشباب وأسرهم إلى التعاون مع الفرق البحثية في تعبئة البيانات المطلوبة خلال عملية المسح التي ستستمر خلال الشهرين القادمين.