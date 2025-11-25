بنك القاهرة عمان
الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

دقيقة واحدة ago
الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
وتطرق الاتصال إلى مجمل التطورات في الإقليم، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
كما تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والسعودية وشعبيهما الشقيقين، وأهمية توسيع التعاون في شتى المجالات.


