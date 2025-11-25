بنك القاهرة عمان
سر داخل ثلاجتك.. أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية

12 ثانية ago
وطنا اليوم:يساهم النظام الغذائي اليومي بشكل كبير في الصحة المزاجية والعاطفية، ويؤثر على السعادة والطاقة وتقليل الاكتئاب.
وقدم موقع “فيري ويل هيلث” المتخصص في الأخبار الصحية، 6 أطعمة ينصح بإضافتها للنظام الغذائي اليومي لتحسين الحالة المزاجية.

الشوكولاتة

أظهرت العديد من الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة، خاصة التي تحتوي على أكثر من 70 بالمئة من الكاكاو، تؤثر إيجابيا على المزاج.
وتعمل الشوكولاتة الداكنة على تحفيز إنتاج الإندورفينات مما يساعد الأشخاص على الشعور بالسعادة، كما أنها تؤثر على هرمون الدوبامين والسيروتونين المسؤولين عن السعادة.
كما أن الشوكولاتة مصدر طبيعي للمغنيسيوم، المعدن الذي يلعب دورا هاما في تنظيم المزاج والقلق، وفقا للدراسات.

صفار البيض

يعتقد كثيرون أن دور الفيتامين “د” يقتصر على صحة العظام والمناعة، ولكن نقصه يؤثر سلبا على المزاج ويرتبط بزيادة انتشار متلازمة ما بعد الحيض، والاضطرابات العاطفية الموسمية، والاكتئاب الشديد.
ويعتبر صفار البيض مصدرا طبيعيا لفيتامين “د”، ويمكن الحصول عليه أيضا من السلمون، والحليب، أو التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم.

المكسرات

وكشفت دراسة شملت أكثر من 15 ألف شخص على مدى 10 سنوات، ارتباط تناول المكسرات باعتدال بانخفاض خطر الاكتئاب بنسبة 23 بالمئة.
وينصح بتناول المكسرات لأنها وجبة خفيفة سهلة ومليئة بالدهون الصحية والفيتامينات، والمعادن، ويسهل دمجها في أي نظام غذائي.

الدجاج
يمنح الدجاج الجسم دفعات من فيتامين “ب6″ و”ب12” المعروفين بتأثيرهما الإيجابي على المزاج.
ويساعد فيتامين “ب6” على إنتاج السيروتونين، بينما يحفز “ب12” دورا أساسي في تحفيز إنتاج الدوبامين.
كما يحتوي الدجاج على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يرتبط نقصه بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

المحار

يحسن المحار المزاج لاحتوائه على الأحماض الأوميغا 3 الدهنية والزنك.

الزعفران

يعمل الزعفران كمضاد موثوق للاكتئاب، ويدخل في تركيبة بعض أدوية الاكتئاب


