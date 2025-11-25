الحياري : نسعى إلى تطوير إعلام عسكري واسع الانتشار

وطنا اليوم:ألقى مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى عبد الحليم الحياري، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان “استراتيجية القوات المسلحة الإعلامية” في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 23، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه.

وأكد العميد الركن الحياري، خلال المحاضرة، سعي المديرية إلى تطوير إعلام عسكري واسع الانتشار، قادر على تقديم محتوى وطني مهني وجاذب، يستجيب للتحولات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية، ويعكس رسالة القوات المسلحة الأردنية ودورها الوطني، مشيراً إلى أن هذا التوجه يستند إلى رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أراد لإعلام الدولة أن يكون معبّراً عن قيم الحرية والإصلاح، وأن يسهم في ترسيخ الإنجازات وصون الوحدة الوطنية.

وبين مدير الإعلام العسكري توجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة المتعلقة بضرورة إبراز مهنية واحترافية المؤسسة العسكرية وتعظيم منجزاتها وتقدير تضحيات منتسبيها، إلى جانب دعم القادة على مختلف المستويات لرفع الروح المعنوية، ومحاربة الشائعات والدعاية والتضليل الإعلامي، والدفع بالإعلام العسكري للقيام بدوره الوطني بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الإعلامية في الدولة.

وأوضح العميد الركن الحياري أن الاستراتيجية الإعلامية للقوات المسلحة تعد جزءاً أصيلاً من استراتيجيتها العسكرية الشاملة، والتي تخدم بدورها الاستراتيجية الوطنية، مستندةً إلى مرتكزات دينية ووطنية وقومية وإنسانية وقيادية، تهدف إلى تطوير الخطاب الإعلامي العسكري وتعزيز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء، وتوجيه الرأي العام نحو الحفاظ على الأمن الوطني بصورته الشاملة: الأمن والدفاع والتنمية.

وأضاف أن مهمة مديرية الإعلام العسكري تتمثل في تقديم تغطية احترافية وصورة مشرقة للقوات المسلحة، تسهم في رفع الروح المعنوية والقتالية لمرتباتها، كما تولي المديرية اهتماماً كبيراً بتوثيق تاريخ القوات المسلحة عبر إنشاء قواعد بيانات شاملة تُعزز الهوية الوطنية وتُرسّخ الرواية العسكرية الأردنية.

وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله مدير الإعلام العسكري عن أسئلة الدارسين.