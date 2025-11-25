خلافات نيابية تدفع رند الخزوز للاستقالة من لجنة الشباب

وطنا اليوم:أعلنت النائب عن مجلس النواب، رند الخزوز، أصغر أعضاء مجلس النواب الأردني، استقالتها من عضوية لجنة الشباب النيابية، موضحة أسباب هذا القرار في بيان صادر عنها اليوم، وفيما يلي نص البيان الكامل:

عندما قررتُ خوض انتخابات مجلس النواب، كان ذلك استناداً إلى رؤية ملكية واضحة، ودعم مباشر من سمو ولي العهد، وإيمان عميق بأن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي قادتها الدولة جاءت لتعزيز مشاركة الشباب وإدماجهم في الحياة الحزبية والنيابية.

وقد اعتبرتُ نفسي — وما زلت — إحدى ثمار هذه الإصلاحات، وأحمِل مسؤولية تمثيل جيلي داخل البرلمان كمسؤولية وطنية قبل أن تكون سياسية، وفق بيان .

وخلال عامي الأول تحت القبة، ازداد إيماني بأن الشباب قادرون على الإسهام في مواقع التأثير، ولهذا قررت الترشح لرئاسة لجنة الشباب بثقة نابعة من التزامي تجاه هذا الجيل، وتماشياً مع الخطاب الرسمي للدولة الذي يؤكد دائمًا أهمية دور الشباب في بناء المستقبل.

وبالرغم من تقديري لكل الجهود داخل المجلس، إلا أن ما جرى في إجراءات اختيار رئاسة لجنة الشباب لم ينسجم مع قناعتي بضرورة الاحتكام إلى الانتخاب المباشر المنصوص عليه في النظام الداخلي، خاصة في ظل وجودي كمرشحة.

وقد تقدمتُ باعتراض رسمي لرئاسة المجلس حول هذه الإجراءات، لكن لم يتم الأخذ به أو النظر فيه، الأمر الذي عزز لديّ القناعة بأن استمرار عضويتي في اللجنة لن يحقق الإضافة المطلوبة، ودفعني للتقدم باستقالتي.

وعليه، قررت الاستقالة من عضوية لجنة الشباب، مع تأكيدي الكامل باستمراري في عملي التشريعي والرقابي، مستندة إلى توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، الداعمين الدائمين لدور الشباب وتمكينهم الحقيقي.

وإنني أتوجه هنا برسالة صادقة إلى الشباب الأردني:

نعم، الطريق ما زال يحتاج إلى جهد ومقاومة وصبر، فالتحديات قائمة… لكن التغيير مستمر، وأنتم أساس هذا التغيير.

وجودكم في الأحزاب، والجامعات، والمبادرات، والعمل العام هو الضمانة الحقيقية لمستقبل أردني حديث وقوي .

وسأستمر في خدمة أبناء وطني، وفي الدفاع عن قضايا الشباب، برؤية واضحة وإيمان عميق بدورهم في بناء الأردن الذي نطمح إليه