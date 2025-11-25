قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية من طرف واحد

وطنا اليوم:أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، هدنة إنسانية من طرف واحد تستمر ثلاثة أشهر، غداة إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رفضه مقترحاً دولياً بالهدنة.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في كلمة مسجلة “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة، وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعي دول الرباعية… نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر” والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية.

وأضاف حميدتي: “ملتزمون بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضد المدنيين”، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع موافقة على مشاركة الجميع في العملية السياسية عدا “الحركة الإسلامية”.

وفي المقابل، أكد القائد العام للجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، مجدداً رفضه لأي تسوية تُبقي على “قوات الدعم السريع” أو تعيدها إلى الشراكة في الحكم من خلال أي اتفاق للمرحلة الانتقالية أو مستقبل السودان. وهاجم البرهان بحدة لافتة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، معتبراً إياه منحازاً لـ”قوات الدعم السريع”، كما أبدى عدم ثقته بمبادرة “الرباعية الدولية”، معتبراً إياها “أسوأ ورقة” قُدمت لهم لوقف الحرب، وانتقد مشاركة دولة الإمارات في “الرباعية” واتهمها بدعم “قوات الدعم السريع”، بينما أشاد بالدور السعودي ومبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشن البرهان هجوماً حاداً على بولس واصفاً إياه بأنه “عقبة في سبيل السلام” في السودان، مضيفاً: “هو (بولس) يتصرف كأنه يريد أن يفرض علينا الحلول، فالورقة التي طرحها علينا أسوأ ورقة، لأنها تلغي وجود القوات المسلحة، وتطالب بحل الأجهزة الأمنية، وتحفظ لـ(قوات الدعم السريع) أماكنها ووجودها”. وأعلن البرهان رفضه القاطع لخريطة طريق “الرباعية”، موجهاً حديثه لبولس بقوله: “ورقتك هذه غير مقبولة، لا تغني ولا تسمن من جوع”.

كما هاجم البرهان كلاً من قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، وأيضاً رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، مؤكداً أنه لن يكون لهما دور في مستقبل حكم السودان.

وجاءت تصريحات البرهان لحسم الجدل بشأن مبادرة دول “الرباعية” التي تضم كلاً من الولايات المتحدة والسعودية، والإمارات ومصر، والتي أعلنتها في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتشمل خريطة طريق لحل الأزمة في السودان، وأبرز معالمها هدنة إنسانية لثلاثة أشهر، ثم وقف دائم لإطلاق النار، وفترة انتقالية قصيرة تقود إلى حكومة مدنية مع التشديد على عدم وجود حل عسكري، وإبعاد الإسلاميين من المشهد السياسي لمرحلة ما بعد الحرب.

وقال البرهان، الذي تحدث في خطاب مطول أمام كبار ضباط الجيش من رتبة لواء وما فوق، إنهم لا يقبلون خريطة الطريق التي طرحتها عليهم “الرباعية الدولية”، لأنها تُبقي على “قوات الدعم السريع” في أماكنها مما يمس بالمؤسسة العسكرية، فضلاً عن أن وجود دولة الإمارات ضمن “الرباعية” يجعل المبادرة “غير مبرئة للذمة”.

وفي المقابل، شكر البرهان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مبادرته بالتحدث إلى الرئيس الأميركي عن أهمية إنهاء حرب السودان، وقال إن خطوة ولي العهد السعودي أوضحت الصورة الحقيقية للرئيس ترامب عن السودان، مضيفاً: “نتطلع أن تلامس هذه المبادرة بالفعل أشواق السودانيين، وأن تصغي إلى من اكتووا بنار هذه الحرب”.

واعتبر المبادرة “فرصة لتجنب دمار بلدنا، وتجنّب تمزيقها، لذلك نؤمل ونعوّل عليها في أن تكون صوت الحق، وأن تكون صوت السودانيين، وأن تكون صوت المنطقة”. وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في تصريحات الأسبوع الماضي إن ولي العهد السعودي طلب منه التدخل بنفوذه الرئاسي لوقف الحرب في السودان، وقدم له شرحاً دفعه للاستجابة للطلب السعودي، وأعلن أنه شرع فوراً في إجراءات وقف الحرب في السودان.