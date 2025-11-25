بعد تألق عالمي وآسيوي.. منتخب النشامى يوجه البوصلة نحو كأس العرب

وطنا اليوم:يوجه المنتخب الوطني لكرة القدم البوصلة نحو بطولة كأس العرب، التي تنطلق في قطر الأسبوع المقبل، بهدف الحصول على اللقب وتحقيق إنجاز جديد، يتزامن مع الإنجازات العالمية والآسيوية التي تحققت أخيرا.

وحقق منتخب النشامى إنجازا آسيويا بحلوله في وصافة بطل كأس آسيا في قطر 2023، قبل أن يحقق إنجازا عالميا غير مسبوق يتمثل في التأهل إلى نهائيات كأس العرب لأول مرة في تاريخه.

ويرى المنتخب الوطني أن تحقيق إنجازي التأهل للمونديال ووصافة كأس آسيا، يفرض عليه التطلع الآن إلى كأس العرب لتحقيق إنجاز جديد يؤكد التطور الذي طرأ على المنتخب الوطني والكرة الأردنية التي باتت محط إطراء وإشادة .

ووجه المنتخب الوطني البوصلة نحو قطر لحصد كأس العرب، حيث يغادر إلى الدوحة السبت المقبل استعدادا لبدء المنافسات.

ويؤكد المتابعون للشأن الكروي المحلي، أن المنتخب مرشح فوق العادة للمنافسة على لقب كأس العرب، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به.

وأوضح الخبير الكروي المحلي عيسى الترك، أن المنتخب الوطني يضم نخبة من اللاعبين القادرين على المنافسة بقوة، ما يجعل الشارع الرياضي أكثر تفاؤلا بتحقيق الإنجاز.

وقال الترك إن منتخب النشامى الذي نجح في التأهل للمونديال وتحقيق وصافة كأس آسيا، قادر اليوم على إحراز لقب كأس العرب ونحن بحاجة إلى ذلك لتأكيد التقدم الكبير الذي وصلت إليه الكرة الأردنية بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به على أعلى المستويات.

من جهته، أشار نجم المنتخب الوطني السابق عمر الكيالي، الى أن الشارع الرياضي المحلي متفائل بقدرة النشامى على العودة من قطر بنتائج متميزة تقود للفوز باللقب، مبينا أن المنتخب ورغم افتقاده لعدد من اللاعبين الأساسيين بسبب ارتباطاتهم بأنديتهم الخارجية، إلا أن اللاعبين المتواجدين حاليا في قائمة المنتخب قادرين على المنافسة بقوة، مثمنا جهود اتحاد الكرة في توفير جميع متطلبات نجاح المنتخب.

بدوره، أكد رئيس نادي عجلون ومتابع للشأن الكروي رجائي الصمادي، أن تأهل المنتخب للمونديال وإنجازه الأخير في كأس آسيا، ساهما في رفع طموحات الشارع المحلي الذي بات لا يرضى بغير المنافسة على الألقاب.

وقال، إن “بطولة كأس العرب تعتبر محطة مهمة قبل الذهاب إلى كأس العالم خلال حزيران المقبل، حيث يسعى من خلالها المدرب لتحقيق اللقب العربي، وأيضا تجهيز منتخب مقاتل قادر على التمثيل المشرف للوطن في المونديال”.

ويرى الشارع الرياضي المحلي أن المنتخب الوطني مؤهل للمنافسة على لقب كأس العرب، في ظل خبرة لاعبيه، وفي ظل حرص الجميع في المنتخب على إثبات أحقيته باللعب في صفوف الفريق، أملا في الثبات بالتشكيلة التي ستمثل الأردن في المونديال.