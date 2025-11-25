أورنج الأردن تنظم النسخة الرابعة من ورشة SuperCoders تحت شعار البرمجة من أجل كوكب الأرض

وطنا اليوم:في إطار التزامها المستمر بالابتكار والمسؤولية المجتمعية، عقدت أورنج الأردن، بالتعاون مع دار الهندسة والمجلس الأردني للأبنية الخضراء ومن خلال مدرسة أورنج للبرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، النسخة الرابعة المحلية من ورشة العمل “SuperCoders”، تحت شعار “البرمجة من أجل كوكب الأرض”، والتي تنفذها أورنج على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا كل عام منذ 2021، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (COP30)، حيث أتت هذه وجاءت الورشة.

واستهدفت الورشة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، بهدف تعزيز وعيهم بقضايا تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة. ومن خلال أنشطة تعليمية ممتعة وإبداعية، تم تشجيع الأطفال المشاركين على تخيّل وتصميم حلول رقمية مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية باستخدام لغة البرمجة Scratch.

وكما تضمنت الفعالية جلسات توعوية تفاعلية حول المناخ والاستدامة، تليها ورش عملية تمكن الأطفال من تطوير الرسوم المتحركة والألعاب الرقمية الخاصة بهم مستلهمة من موضوعات البيئة، قبل أن تُختتم هذه الفعالية بعرض المشاريع وتكريم المشاركين بشهادات تقدير لإبداعهم ومبادرتهم.

وفي هذا السياق، أكدت أورنج الأردن أن هذه المبادرة تعكس نهجها في الالتزام بالوعود وتحقيقها في تمكين الأجيال القادمة، مشددةً على أن الجمع بين التعليم الرقمي والوعي البيئي يعزز من الأثر الإيجابي على المجتمع منبثقة من إيمانها بأن التكنولوجيا والتعليم أدوات قوية لإحداث هذا الأثر، والذي يكمن في دعم استكشاف الأطفال للبرمجة وفهم أهمية كوكبنا، ما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستدامة والابتكار وإعداد الشباب ليصبحوا صانعي التغيير في المستقبل، ومؤكدةً على أن الابتكار يجب أن يكون مسؤولاً وأخلاقياً.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجموعة أورنج العالمية لتعزيز الشمول الرقمي والمسؤولية المناخية، حيث شهدت هذه الورشة على مدار الأعوام الثلاثة تدريب حوالي 1369 طفلاً من 13 دولة ومنهم 94 طفلاً من الأردن.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo