بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الصفدي: إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتعمل على تقويض حل الدولتين

49 ثانية ago
الصفدي: إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتعمل على تقويض حل الدولتين

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنها ارتكبت 500 خرق للاتفاق.
وأكد الصفدي في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى برلين للسياسة الخارجية، أن الأردن لن ينشر قوات في قطاع غزة، لكنه سيساهم في تدريب الشرطة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن حفظ الأمن واستقرار الوضع في غزة، مؤكدا أنه يجب على حركة حماس تسليم أسلحتها.
وأوضح الصفدي أن للأردن جزءا من الجهود المبذولة لحل النزاع والوصول إلى حل عادل وشامل، مؤكدا أن “علينا أن ننظر في آليات أمنية كافية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.
وأشار إلى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل، وأن الطريق يجب أن يمهد لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعملون بشكل مستمر لتقويض حل الدولتين.
وأكد الصفدي أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وأن هذا الحل يجب أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل بشكل مستمر على تقويض حل الدولتين.
وأضاف أن العالم بأسره يجمع على أنه لا بديل عن حل الدولتين، مشددا على أهمية البقاء متحدين وحماية حل الدولتين للوصول إلى تحقيقه.
كما أكد الصفدي أن السلام هو الطريق الوحيد للتقدم نحو مستقبل أفضل في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا المستقبل مليئا بالتعاون، لا بالنزاع.
وقال الصفدي إن قطاع غزة يجب أن يبقى جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على إسرائيل الانسحاب من القطاع.
وأشار إلى أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين يومية وهذا يدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، “لا نريد لذلك أن يحصل”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:33

القاضي في اجتماع مالية النواب: نتطلع لقرارت تلبي طموحات المواطنين

12:24

مصدر أمني: الحافلة التي جرفتها السيول في الزرقاء كانت خالية من الركاب

12:20

مياه الأمطار تداهم محال ومنازل في منطقة السوق بالبقعة

12:12

ولي العهد: لحظة أعتز بها

12:09

آلية جديدة لحل قضايا تسديد القيود الجمركية للموجودات الثابتة لدى المستثمرين

12:04

القضاة يبحث مع هيئة المنافذ البرية السورية تسهيل اجراءات التجارة وتطوير المنطقة ‏الحرة

11:57

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

11:44

غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

11:42

فدوى لعيونك يا أردن

11:40

البنك الأردني الكويتي يرعى فريق الاتحاد النسوي لكرة القدم خلال منافسات الموسم الكروي المحلي 2025

11:09

انجرافات كبيرة تُغلق طريق وادي شعيب وعشرات المركبات عالقة

11:05

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص علقوا في مجرى سيل بمحافظة الطفيلة

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله