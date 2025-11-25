الصفدي: إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتعمل على تقويض حل الدولتين

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنها ارتكبت 500 خرق للاتفاق.

وأكد الصفدي في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى برلين للسياسة الخارجية، أن الأردن لن ينشر قوات في قطاع غزة، لكنه سيساهم في تدريب الشرطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن حفظ الأمن واستقرار الوضع في غزة، مؤكدا أنه يجب على حركة حماس تسليم أسلحتها.

وأوضح الصفدي أن للأردن جزءا من الجهود المبذولة لحل النزاع والوصول إلى حل عادل وشامل، مؤكدا أن “علينا أن ننظر في آليات أمنية كافية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأشار إلى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل، وأن الطريق يجب أن يمهد لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعملون بشكل مستمر لتقويض حل الدولتين.

وأضاف أن العالم بأسره يجمع على أنه لا بديل عن حل الدولتين، مشددا على أهمية البقاء متحدين وحماية حل الدولتين للوصول إلى تحقيقه.

كما أكد الصفدي أن السلام هو الطريق الوحيد للتقدم نحو مستقبل أفضل في المنطقة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا المستقبل مليئا بالتعاون، لا بالنزاع.

وقال الصفدي إن قطاع غزة يجب أن يبقى جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على إسرائيل الانسحاب من القطاع.

وأشار إلى أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين يومية وهذا يدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، “لا نريد لذلك أن يحصل”.