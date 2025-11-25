بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

القاضي في اجتماع مالية النواب: نتطلع لقرارت تلبي طموحات المواطنين

31 ثانية ago
القاضي في اجتماع مالية النواب: نتطلع لقرارت تلبي طموحات المواطنين

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي الثقة برئيس وأعضاء اللجنة المالية، قائلا إننا نتطلع للوصول لقرارات وتوصيات تلبي طموحات المواطنين، وذلك بحضور رئيس اللجنة المالية د. نمر سليحات وأعضاء اللجنة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي.
وشدد القاضي على أهمية إنجاز الموازنة مع مراعاة الجودة والدقة في النقاشات مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة.
وقال إن الموازنة تتزامن مع إطلاق البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق النمو الشامل المستدام، وبما يفضي إلى توفير نوعية حياة أفضل للمواطنين.
واضاف القاضي أن المجلس انطلاقا من واجبه الدستوري وامتثالا للتوجيهات الملكية السامية ملتزم بالرقابة على رؤية التحديث الاقتصادي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:24

مصدر أمني: الحافلة التي جرفتها السيول في الزرقاء كانت خالية من الركاب

12:20

مياه الأمطار تداهم محال ومنازل في منطقة السوق بالبقعة

12:12

ولي العهد: لحظة أعتز بها

12:09

آلية جديدة لحل قضايا تسديد القيود الجمركية للموجودات الثابتة لدى المستثمرين

12:04

القضاة يبحث مع هيئة المنافذ البرية السورية تسهيل اجراءات التجارة وتطوير المنطقة ‏الحرة

11:57

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

11:44

غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

11:42

فدوى لعيونك يا أردن

11:40

البنك الأردني الكويتي يرعى فريق الاتحاد النسوي لكرة القدم خلال منافسات الموسم الكروي المحلي 2025

11:09

انجرافات كبيرة تُغلق طريق وادي شعيب وعشرات المركبات عالقة

11:05

الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص علقوا في مجرى سيل بمحافظة الطفيلة

11:01

وزير الاستثمار: آلية جديدة لحل قضايا تسديد القيود الجمركية للموجودات الثابتة لدى المستثمرين

وفيات
وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله