مياه الأمطار تداهم محال ومنازل في منطقة السوق بالبقعة

27 ثانية ago
وطنا اليوم:كشفت الأمطار الاخيرة التي هطلت على مخيم البقعة العديد من العيوب في مناهل تصريف مياه الامطار ومناهل الصرف الصحي وتسببت في انسدادها الامر الذي أسهم في غمر بعض شوارع المخيم بالأتربة والطين الممزوج بالمياه العادمة والبسطات التجارية التي اغلقت الشارع وحولت المنطقة الى مكرهه صحية وبيئية
وقد جاءت هذه المداهمة تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، والتي ترافقت مع هطول أمطار غزيرة نسبيا في بعض المناطق.
وتعتبر منطقة السوق في البقعة من المناطق المنخفضة التي تتجمع فيها المياه بسهولة، مما يرفع خطر تأثر الممتلكات والبنى التحتية بجريان السيول.
وقال شهود عيان إن المياه غمرت الشوارع واقتحمت المحال التجارية وتسبب بخسائر كببيرة للمواطينن، وسط مخاوف من ارتفاع إضافي في المنسوب مع استمرار الحالة الجوية.


