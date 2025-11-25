البنك الأردني الكويتي يرعى فريق الاتحاد النسوي لكرة القدم خلال منافسات الموسم الكروي المحلي 2025

وطنا اليوم:انطلاقًا من التزامه بدعم الرياضة المحلية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، أعلن البنك الأردني الكويتي عن توقيع اتفاقية رعاية مع نادي الاتحاد، لرعاية فريق السيدات خلال منافسات الموسم الكروي المحلي 2025، والتي تشمل مشاركتهم في بطولتي الدوري والكأس.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود البنك الراسخ في دعم الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، وتأكيدًا على دوره في تمكين المرأة وإبراز إنجازاتها في المجال الرياضي، وإتاحة الفرص أمامها للإبداع والتميّز.

ويُعد نادي الاتحاد أول نادي خاص بالأردن وواحدًا من أبرز الأندية المحلية على صعيد جميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين، حيث تمكن من رفد المنتخبات الوطنية بأكثر من 65 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى تحطيم رقم قياسي بتحقيق 15 لقب بالبطولات الأردنية الرسمية خلال ثلاثة سنوات فقط.

ويواصل البنك الأردني الكويتي دوره الفاعل في دعم المبادرات الرياضية والاجتماعية والثقافية المختلفة، وتعزيز رؤية البنك الهادفة إلى تمكين الشباب ودعم المرأة، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام قائم على المساواة والفرص المتكافئة.