مياه الأمطار تداهم منازلا في الطفيلة

وطنا اليوم:داهمت مياه الأمطار اليوم الثلاثاء منازل في محافظة الطفيلة، فيما تم اغلاق طرق جزئيا بسبب تشكل السيول.

وقال رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى محمد الكريمين، إن الأمطار كانت بكميات كبيرة خلال ساعة، وشهدت مناطق المحافظة كافة أمطارا غزيرة.

وأضاف ، أن تجمعات المياه بسبب عدم استيعاب العبارات لكميات المياه الكبيرة، وجرف الاوساخ مع المياه الأمر الذي يؤدي إلى اغلاق مصافي العبارات.

وبين أن البلدية ستتخذ اجراءا قادما بتوسيع العبارات في البؤر الساخنة لضمان عدم تكرار تجمعات المياه هذه