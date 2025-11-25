تطورات الطقس.. إعلان الطوارئ في عمان وسيول جارفة بمناطق بالجنوب

وطنا اليوم:أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اليوم الثلاثاء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.

ودعا الرحامنة المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما شدد على اهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية. وأكد الرحامنة على الاخوة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

من جهتها كما اعلنت مديرية الامن العام عن بدايات تشكل السيول في مناطق جنوب غرب المملكة مما يتطلب أقصى درجات الحيطة والحذر من قبل قاطني تلك المناطق وعدم الاقتراب من هذه السيول

وعلى صعيد متصل، قالت إدارة الدوريات الخارجية أن مناطق الاختصاص خاصة الجنوبية من المملكة شهدت تساقط امطار، مؤكدة أن كافة طرق المملكة سالكة، فيما تم توزيع المرتبات والدوريات على الطرق للإرشاد والدلالة.

وأهابت إدارة الدوريات الخارجية بكافة الإخوة السائقين خلال الظروف الجوية السائدة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية، واتباع تعليمات القيادة الآمنة، والتأكد من تأمين المركبة عند الوقوف، وتجنب المسير بسرعات عالية لضمان السيطرة على المركبة ومنع انزلاقها.

تكون الأجواء الثلاثاء غير مستقرة ومائلة للبرودة قليلا في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

وتدريجياً، يمتد هطول الأمطار ليشمل مناطق متفرقة من المملكة على فترات، فيما تتراجع فرص الهطول مع ساعات المساء والليل، وتميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجياً وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في غرب المملكة بما فيها الأغوار والبحر الميت، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.

وبحسب التقرير، يكون الطقس يوم غد الأربعاء مستقراً ومائلاً للبرودة قليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، فيما يكون معتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.