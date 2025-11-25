بنك القاهرة عمان
بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان

30 ثانية ago
وطنا اليوم:نظم بنك الإسكان فعالية رسم جدارية فنية في محافظة العقبة بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، والتي تعتبر امتداداً لأنشطتهما المشتركة الهادفة إلى ترسيخ قيم العمل المجتمعي، وتعزيز الوعي والسلوك الصحي والبيئي الإيجابي، الذي يسهم في التقليل من مسببات مرض السرطان والوقاية منه.
وتنسجم هذه الفعالية مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان” ضمن قطاعي الصحة والبيئة؛ حيث يلتزم البنك بالمشاركة في جهود تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وبما يعكس معاني الاستدامة في العطاء وخدمة المجتمع.
وجاء تنفيذ الجدارية بمشاركة متطوعين من موظفي البنك ضمن برنامج “إمكان الإسكان”، ومن فريق “سوار الحسين التطوعي” في مؤسسة الحسين للسرطان، والتي تعكس رؤية المبادرة وأهدافها في تشجيع المجتمع المحلي على الاهتمام بالبيئة والصحة.
ويشكل هذا العمل الفني جزءاً من دعم البنك المستمر للمؤسسة في إطار شراكتهما الاستراتيجية الممتدة منذ سنوات، والتي تشمل دعم حفل الخير، وبرنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان، ودعم جهود الرعاية الشمولية لتغطية احتياجات المرضى الذين يواجهون تحديات نتيجة المرض والعلاج، بالإضافة إلى دعم فريق “سوار الحسين التطوعي” وفعالياته.


