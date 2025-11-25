بنك القاهرة عمان
البدور: لحل مشكلة الأدوية المزمنة .. تخصيص الدوام المسائي وتوسيع خدمة تطبيق حكيم ليشمل جميع مستشفيات ومراكز عمّان

45 ثانية ago
وطنا اليوم:كخطوة أولى، أطلق وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور خطة لحل مشكلة تزاحم المرضى على صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وهي الخطة التي ستبدأ في عمان على أن تُعمم لاحقاً على باقي المحافظات.

وأوضح البدور أن الخطة جاءت بناءً على الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث تبين وجود أزمة واضحة عند شبابيك الصيدليات، وما يرافقها من ازدحام على شباك السجل والمحاسبة.

وأشار إلى أن بعد عمل دراسة حول طبيعة المرضى والعلاجات وكذلك أوقات الذروة ؛ أظهرت النتائج أن نحو 50% من مراجعي الصيدليات هم من مرضى الوصفات الشهرية للأدوية المزمنة. كما ان أوقات الذروة و الازدحام يبلغ أعلى مستوياته ما بين الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 1:00 ظهراً، وذلك وفقاً للمنحنى الذي تم رصده.

وبناءً على تلك النتائج، بين البدور أنه تقرر تفعيل خدمة التوصيل المنزلي للأدوية المزمنة عبر تطبيق “حكيم”، بحيث يتمكن المريض أو أحد ذويه من تنزيل التطبيق على جهاز الهاتف وطلب الدواء ليصل مباشرة إلى منزل المريض كخدمة توصيل بسعر رمزي قدره ديناران فقط، دون الحاجة إلى مراجعة الصيدليات.

ولتجويد الفكرة وعمل محاكاة ؛ فقد تم خلال الشهر الماضي إطلاق حملة توعوية في ثلاثة مراكز صحية شاملة في عمان للتعريف بالخدمة، وبعد دراسة التغذية الراجعة ونجاح التجربة، تم اتخاذ قرار توسيع الخدمة لتشمل جميع مستشفيات ومراكز عمان الشاملة اعتباراً من بداية شهر 12.

حيث سيكون هناك متطوعين في مستشفى البشير ومستشفى الدكتور جميل التوتنجي وكذلك في جميع مراكز عمان الشاملة لشرح تطبيق حكيم وتحميله على أجهزة الهاتف للمرضى.

كما تم ايضاً تخصيص ساعات محددة لمرضى الوصفات الشهرية تبدأ من الساعة (1:00 ولغاية 5:00)مساءً في مستشفيات البشير والتوتنجي، ومن الساعة (1:00 ولغاية 4:00) مساءً لمرضى المراكز الصحية الشاملة .

كما شدد البدور على ضرورة تعزيز المخزون الدوائي في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية، موجهاً بتزويدها بالكميات اللازمة من الأدوية المخصصة لمرضى الأمراض المزمنة، بما يضمن عدم انقطاعها وتوفيرها بشكل مستمر للمراجعين. وأكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجّه متكامل يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصيدلانية، وتخفيف الأعباء عن المرضى، وتعزيز ثقتهم بالخدمات الصحية المقدمة في مختلف مواقع الوزارة.


