الملك يقلد ولي العهد شارة سيف القوات الخاصة

وطنا اليوم:قلد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد شارة سيف القوات الخاصة.

جاء ذلك خلال متابعة جلالة الملك تمرين أسود الهواشم التعبوي الليلي الذي نفذته الكتيبة الخاصة /101، إحدى وحدات قوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية، بمشاركة سمو ولي العهد حيث قلد جلالته سمو الأمير شارة سيف القوات الخاصة بعد استكمال سموه لجميع متطلبات الحصول عليها.

وجرى التمرين بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي، استنادا إلى سيناريو يحاكي غرفة عمليات تكتيكية لتنفيذ عمليات غير تقليدية، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

واشتمل التمرين على عدد من الفرضيات كالتسلل تحت المظلات وتنفيذ عمليات الاستطلاع ومعالجة أهداف طارئة باستخدام الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي والإسناد الجوي القريب من خلال الهجوم المشترك بواسطة أجهزة الرؤية الليلية، وتوظيف جميع عناصر الإسناد القتالي واللوجستي.