بولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب منشور عن المحرقة

53 ثانية ago
وطنا اليوم:استدعت بولندا الاثنين السفير الإسرائيلي لديها بسبب منشور صادر عن مؤسسة معنية بتخليد ذكرى المحرقة رأت وارسو أنه لم يوضّح أن “السلطات الألمانية النازية المحتلة، وليست السلطات البولندية”، هي التي أجبرت اليهود على ارتداء شارات مميزة خلال الحرب العالمية الثانية.
واحتج وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه مؤسسة ياد فاشيم الإسرائيلية المعنية بتخليد ذكرى المحرقة إن بولندا كانت أول دولة تجبر اليهود على ارتداء “شارة مميزة لعزلهم عن السكان المحيطين بهم”.
وأضاف أن المنشور الذي كتبته المؤسسة أمس الأحد كان يجب أن يوضح أن بولندا كانت “محتلة من ألمانيا” في ذلك الوقت.
وقال سيكورسكي عبر منصة إكس “نظرا لعدم تعديل هذا المنشور المضلل، فقد قررتُ استدعاء سفير إسرائيل إلى وزارة الخارجية”.
ونشرت ياد فاشيم المنشور الأصلي مجددا، وعلقت قائلة “كما أشار كثيرون من المستخدمين وكما ورد صراحة في المقالة المرتبطة، فإن ذلك جاء بأمر من السلطات الألمانية”.


