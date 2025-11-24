النائب الدكتور أيمن أبو هنية رئيساً لـ لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب

وطنا اليوم:انتُخب اليوم الإثنين النائب الدكتور أيمن أبو هنية رئيسًا للجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، وذلك خلال اجتماعات انتخاب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للدورة البرلمانية العادية الحالية.

وجاء فوز أبو هنية برئاسة اللجنة في ظل حضور نيابي واسع، وسط توافق على اختياره لما يمتلكة من خبرة في ملفات الطاقة والكهرباء والثروة المعدنية، إلى جانب نشاطه الرقابي والتشريعي خلال الدورة السابقة ورئاستة كتلة حزب عزم النيابية .

وتُعد لجنة الطاقة من اللجان المحورية وذات الأهمية الكبيرة

في مجلس النواب، نظرًا لارتباطها بملفات استراتيجية تتعلق بالطاقة المتجددة، قطاع الكهرباء، والأسعار، إضافة إلى مشاريع القوانين والسياسات المرتبطة بأمن الطاقة في المملكة بالإضافة إلى ملفات أخرى بذات الشأن.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفًا كبيرا لعمل اللجنة في متابعة هذه الملفات والرقابة على أداء الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعات جلالة الملك.