اضطرابات جوية إقليمية تضرب 7 دول عربية .. أمطار طوفانية وتحذيرات من السيول

وطنا اليوم:تتأهب منطقة الشرق الأوسط لاستقبال موجة واسعة من الاضطرابات الجوية، حيث أفاد مركز “طقس العرب” الإقليمي، في نشرة صادرة بعد ظهر يوم الاثنين، بأن “عدة دول عربية ستتأثر خلال الأيام القادمة بأحوال جوية غير مستقرة”.

وأوضح التقرير أن هذه الحالة الجوية ستشمل نطاقا جغرافيا واسعا يمتد من “إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط” وصولا إلى “شمال الجزيرة العربية”.

ومن المتوقع أن تجلب هذه التقلبات “أمطارا رعدية تكون غزيرة أحيانا”، مما يرفع من مخاطر “تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب” في المناطق المتأثرة.

خارطة الأمطار: 7 دول تحت التأثير

حدد المتنبئون الجويون قائمة الدول المعنية بهذه الحالة، والتي تصل إلى 7 دول عربية، تشمل مصر، ودول بلاد الشام كافة الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، بالإضافة إلى السعودية والعراق.

وأشار التقرير إلى أن البداية الفعلية للحالة ستكون “يوم الاثنين 24/11/2025 على مصر”، لتأخذ منحى تصاعديا حيث “تشتد وتتسع يوم الثلاثاء”.

مصر وبلاد الشام: سحب ركامية وبرد

مصر: يتوقع نشوء أحوال غير مستقرة في “شمال البلاد وسواحل البحر الأحمر”، حيث تهطل الأمطار على “مناطق عشوائية والدلتا”.

وحذر المركز من ظهور سحب رعدية محملة بزخات مطرية غزيرة أحيانا، مصحوبة بـ “زخات البرد ونشاط كبير على سرعة الرياح” في بعض المناطق.

بلاد الشام: تبدأ الفعالية الجوية “فجر وصباح الثلاثاء”، إذ تتكاثر السحب وتتحول إلى “ركامية رعدية”.

ويبدأ تأثيرها من “الشريط الساحلي امتدادا إلى المناطق الداخلية”، مسببة هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالعواصف وتساقط البرد.

ونبه التقرير إلى خطر تشكل السيول والتجمعات المائية، خاصة في “قطاع غزة” الذي يعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة.

السعودية والعراق: زخات متفاوتة

السعودية: من المرجح أن تبدأ الحالة تدريجيا يوم الثلاثاء 25 نوفمبر على مناطق “تبوك والجوف والخطوط الشمالية”.

وتترافق السحب الرعدية مع زخات متفاوتة الغزارة و “مصحوبة بالبرد المحلي” في بعض المواقع. كما يتوقع تشكل سحب ركامية بسرعة وانتشارها على مساحات أوسع.

العراق: تتركز الفرص في “القطاع الغربي من الدولة”، حيث يحتمل تشكل سحب ممطرة على مناطق متفرقة ليل الاثنين/الثلاثاء ونهار الثلاثاء.