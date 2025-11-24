بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اضطرابات جوية إقليمية تضرب 7 دول عربية .. أمطار طوفانية وتحذيرات من السيول

18 ثانية ago
اضطرابات جوية إقليمية تضرب 7 دول عربية .. أمطار طوفانية وتحذيرات من السيول

وطنا اليوم:تتأهب منطقة الشرق الأوسط لاستقبال موجة واسعة من الاضطرابات الجوية، حيث أفاد مركز “طقس العرب” الإقليمي، في نشرة صادرة بعد ظهر يوم الاثنين، بأن “عدة دول عربية ستتأثر خلال الأيام القادمة بأحوال جوية غير مستقرة”.
وأوضح التقرير أن هذه الحالة الجوية ستشمل نطاقا جغرافيا واسعا يمتد من “إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط” وصولا إلى “شمال الجزيرة العربية”.
ومن المتوقع أن تجلب هذه التقلبات “أمطارا رعدية تكون غزيرة أحيانا”، مما يرفع من مخاطر “تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب” في المناطق المتأثرة.

خارطة الأمطار: 7 دول تحت التأثير
حدد المتنبئون الجويون قائمة الدول المعنية بهذه الحالة، والتي تصل إلى 7 دول عربية، تشمل مصر، ودول بلاد الشام كافة الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، بالإضافة إلى السعودية والعراق.
وأشار التقرير إلى أن البداية الفعلية للحالة ستكون “يوم الاثنين 24/11/2025 على مصر”، لتأخذ منحى تصاعديا حيث “تشتد وتتسع يوم الثلاثاء”.

مصر وبلاد الشام: سحب ركامية وبرد
مصر: يتوقع نشوء أحوال غير مستقرة في “شمال البلاد وسواحل البحر الأحمر”، حيث تهطل الأمطار على “مناطق عشوائية والدلتا”.
وحذر المركز من ظهور سحب رعدية محملة بزخات مطرية غزيرة أحيانا، مصحوبة بـ “زخات البرد ونشاط كبير على سرعة الرياح” في بعض المناطق.

بلاد الشام: تبدأ الفعالية الجوية “فجر وصباح الثلاثاء”، إذ تتكاثر السحب وتتحول إلى “ركامية رعدية”.
ويبدأ تأثيرها من “الشريط الساحلي امتدادا إلى المناطق الداخلية”، مسببة هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالعواصف وتساقط البرد.
ونبه التقرير إلى خطر تشكل السيول والتجمعات المائية، خاصة في “قطاع غزة” الذي يعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة.

السعودية والعراق: زخات متفاوتة
السعودية: من المرجح أن تبدأ الحالة تدريجيا يوم الثلاثاء 25 نوفمبر على مناطق “تبوك والجوف والخطوط الشمالية”.
وتترافق السحب الرعدية مع زخات متفاوتة الغزارة و “مصحوبة بالبرد المحلي” في بعض المواقع. كما يتوقع تشكل سحب ركامية بسرعة وانتشارها على مساحات أوسع.
العراق: تتركز الفرص في “القطاع الغربي من الدولة”، حيث يحتمل تشكل سحب ممطرة على مناطق متفرقة ليل الاثنين/الثلاثاء ونهار الثلاثاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:03

عمان وإربد في الصدارة .. الأردنيون يتأهبون لحالة عدم استقرار جوي

19:51

محاضرة توعوية في مديرية ثقافة مادبا يلقيها ممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم غنيمات

19:34

مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في القطاع

19:29

مجلس النواب يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة… أسماء

19:21

انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في السابع والعشرين من الشهر الجاري

19:19

معالي ناصر جودة يرعى إحتفال جمعية سنجل الخيرية يوم الجمعة

19:17

وهم معرفة إسرائيل: كيف أسقطت الاستخبارات الإسرائيلية أسطورة الفهم العربي لقدراتها؟

19:11

التربية: الأبنية المدرسية الجديدة توفر بيئة تعليمية متطورة وملاعب ومسارح

19:06

مليونا مواطن يفعلون الهوية الرقمية

19:05

ينظمها هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا دورة تدريبية لتهديب الشُمغ في منطقة العريش

16:51

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أكاديمية مضمار لتطوير الأداء والتنمية البشرية

16:43

النائب العمري رئيسًا للجنة السياحة والآثار العامة بتوافق كامل بين أعضاء اللجنة.

وفيات
شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025