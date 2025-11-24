عمان وإربد في الصدارة .. الأردنيون يتأهبون لحالة عدم استقرار جوي

بنك القاهرة عمان
39 ثانية ago
وطنا اليوم:أفاد موقع “طقس العرب” أن الأردن على موعد مع تغيرات جوية ملموسة بدءا من فجر وصباح يوم الثلاثاء، حيث تتأثر البلاد تدريجيا بـ “حالة من عدم الاستقرار الجوي”.
وأوضح التقرير الجوي أن درجات الحرارة ستشهد “انخفاضا واضحا”، لتصبح الأجواء “باردة نسبيا في مختلف المناطق”، مع تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة.

زخات غزيرة وبرد مؤقت
بحسب التوقعات، تتهيأ الفرصة لهطول “زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة”. وحذر الموقع من أن هذه الأمطار قد تكون “مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية”، وتتميز بـ “الغزارة أحيانا في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة”.
كما لفت إلى احتمالية “تساقط زخات من البرد بشكل مؤقت”، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.

خطر السيول في الأغوار والعقبة
دق “طقس العرب” ناقوس الخطر بشأن المناطق المنخفضة. إذ أكد أن طبيعة الهطول المطري المتوقع “ترفع من فرصة تشكل السيول وجريان الأودية وربما حدوث السيول المفاجئة”.
وخص التقرير بالذكر “مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت”، حيث يتوقع أن تكون الأمطار هناك “غزيرة ورعدية مع ساعات الصباح والظهيرة”. كما نبه من خطر “السيول المنقولة” التي قد تصل إلى تلك المناطق من المرتفعات الجبلية المحيطة.
ولم تغب الجنوب عن التحذيرات، حيث أشار التقرير إلى أنه “لا يستبعد تكون سحب رعدية على منطقة خليج العقبة والمناطق المجاورة، بما فيها جبال وادي رم”، لاسيما مع ساعات الفجر والصباح.

ضباب كثيف ليل الثلاثاء

مع انتصاف ليل الثلاثاء/الأربعاء، يتوقع أن “تتراجع فرصة الأمطار من معظم المناطق”. إلا أن هذا الاستقرار النسبي سيصاحبه ظاهرة جوية أخرى؛ إذ “ترتفع نسب الرطوبة السطحية”، مما يهيئ الظروف لـ “تشكل الضباب”.
وحذر الموقع من أن الضباب قد يغطي “مساحات واسعة من السهول الشرقية”، بما فيها “منطقة زيزيا ومنطقة مطار الملكة علياء الدولي”، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية صباح الأربعاء.

نسب الهطول بالأرقام

نشر “طقس العرب” قائلة بأعلى المحافظات فرصا للأمطار يوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

88%: إربد، جرش، الزرقاء، عمان.

86%: عجلون.

85%: الأغوار الشمالية، السلط، البحر الميت، الأغوار الوسطى.

79%: المفرق.

77%: الطفيلة، الأغوار الجنوبية.

73%: مأدبا.

67%: الكرك.

60%: معان، العقبة.


