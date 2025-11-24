بنك القاهرة عمان
محاضرة توعوية في مديرية ثقافة مادبا يلقيها ممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السيد حازم غنيمات

ساعتين ago
محاضرة توعوية في مديرية ثقافة مادبا يلقيها ممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السيد حازم غنيمات

وطنا اليوم – القى ممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة الثقافة السيد حازم غنيمات اليوم محاضرة توعوية للهيئات الثقافية في محافظة مادبا استضافته مديرية ثقافة مادبا في قاعتها بحضور مديرها عطوفة السيد محمد الرواحنه وموظفي المديرية والمدعوين.

واستعرض غنيمات في محاضرته مهام الهيئة واختصاصاتها، وآلية عمل وحداتها التنظيمية، اضافة الى معايير النزاهة الوطنية ومخاطر أفعال الفساد كما استعرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفساد على المجتمع والمؤسسات.
وفي نهاية المحاضرة أجاب غنيمات على أسئلة واستفسارات الحضور.

وهدفت المحاضرة التي تأتي ضمن اللقاءات التوعوية التي تنفذها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الدوائر الحكومية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشراكة في دعم جهود مكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون في مختلف القطاعات.


