انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في السابع والعشرين من الشهر الجاري

وطنا اليوم:شهدت التجهيزات الخاصة بانطلاق مهرجان الزيتون الوطني الـ25 تقدماً ملموساً، وسط جهود كبيرة تبذلها وزارة الزراعة لضمان جاهزية الفعاليات التي تنطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة أن فرقها الميدانية تعمل على مدار الساعة لاستكمال التحضيرات الفنية والإدارية داخل المعرض، بهدف ضمان خروج المهرجان بالصورة اللائقة التي تعكس مكانته كأكبر تظاهرة لمنتجات الزيتون في المملكة.

من جانبه، أوضح مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة الزراعة، مراد المهيرات، أن سير العمل داخل المهرجان يحظى بمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور صائب خريسات، مشيراً إلى أن عدداً من المناوبات تم تنظيمها لضمان تواجد الفرق الفنية والإدارية على مدار اليوم، بما يسهم في توفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للمشاركين والزوار.

ويهدف مهرجان الزيتون إلى دعم المزارعين، وتعزيز تسويق منتجات الزيتون وزيت الزيتون والمأكولات الريفية، إضافة إلى إبراز جودة المنتج الوطني ودعم الأسر الريفية والقطاع الزراعي بشكل عام.