مليونا مواطن يفعلون الهوية الرقمية

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، الاثنين، إن مليوني أردني وأردنية فعّلوا الهوية الرقمية، في خطوة تعكس تطور التحول الرقمي في المملكة.

وأضافت الزعبي في تصريح على هامش ورش العمل الخاصة بـ”خارطة تحديث القطاع العام”، التي تنظمها رئاسة الوزراء وتستمر حتى الأربعاء، أن أولى الجلسات ركزت على مكون الخدمات والإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى مكون البيانات والتقنيات الصاعدة.

وأشارت الزعبي إلى أن 80% من الخدمات الحكومية قد تم رقمنتها، مع خطط للوصول إلى 100% من الخدمات القابلة للرقمنة بحلول عام 2026 من أصل 2400 خدمة حكومية.

وأكدت أنه سيتم زيادة عدد مراكز الخدمات الحكومية من 11 مركزًا حاليًا إلى 16 مركزًا في كافة المحافظات بحلول نهاية عام 2025.

وفي سياق آخر، لفتت الزعبي إلى أنه تم توثيق الخدمات والإجراءات الحكومية من خلال المنصة الوطنية، حيث تم توثيق 2300 خدمة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى 63 مؤسسة حكومية.

وبدأت في رئاسة الوزراء، الاثنين، ورش عمل بشأن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 – 2029، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.