ينظمها هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا دورة تدريبية لتهديب الشُمغ في منطقة العريش

وطنا اليوم – اطلقت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبا وبالتعاون مع جمعية الرواحل الخيرية في العريش دورة تهديب الشمغ لعشرين فتاة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبين منسق الهيئة الدكتو حسن الشوابكة ان الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الانتاجية والحرفية وتحفزهم للعمل والانتاج، مما تساهم في تأمين مصادر دخل اضافية للشباب والشابات وتعزز مفهوم الانتاج المرتكز على الحرف اليدوية.

وقالت رئيسة الجمعية هالة الجبور أن مثل هذه الدورات تساهم في تحسين مستوى الدخل وتحفز الفتيات على العمل والانتاج، وتنمي فيهن المهارات الانتاجية، وتعبر عن موروثنا الثقافي التقليدي وتساهم في تحسين مستوى الدخل.

وتشتمل الدورة التي يشارك فيها 20 شابة التدريب على تهديب الشماغ الأردني بعدة طرق وانماط وتأتي ضمن محور التدريب وبناء القدرات ويهدف الى بناء قدرات الشباب في كافة مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور واستغلال طاقاتهم الى أقصى حد، والمساهمة في تمكين الشباب اقتصادياً ومعرفياً.