الملك يتابع سير العمل لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي

وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

واستمع جلالته، خلال اجتماع في قصر الحسينية مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من المسؤولين المعنيين، إلى إيجاز حول أبرز ما تحقق في مشاريع الرؤية.

وشدد جلالة الملك على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى من الرؤية لضمان زيادة الإنجاز.

ولفت جلالته إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج التنفيذي الحكومي المقبل للأعوام (2026–2029) مبادرات ومشاريع نوعية تحدث أثرا ملموسا في حياة المواطنين وترفع مستوى الخدمات.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية ضمان التكامل والاستمرارية بين البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني للرؤية، بما يتسق مع دور الرؤية كخارطة طريق عابرة للحكومات.

وأكد جلالته ضرورة إدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص، وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة.

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.