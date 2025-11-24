بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملكة تشارك في عشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالدوحة

21 ثانية ago
الملكة تشارك في عشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالدوحة

وطنا اليوم:شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله يوم أمس في عشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي خصص ريعه لدعم أبحاث الجينوم الوقائي في كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء التحرير والشخصيات المؤثرة.
وجاء العشاء الذي أقيم تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر بالتزامن مع احتفاء دولة قطر بمسيرتها الثقافية الممتدة على مدى نصف قرن ضمن مبادرة “أمة التطور”.
واستضاف العشاء كل من مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجالات التصميم والأزياء والتكنولوجيا، وصندوق فرانكا سوزاني للجينوم الوقائي الذي يدعم الأبحاث التي تهدف إلى توظيف المعلومات الجينية للأفراد للتنبؤ بالمخاطر الصحية المستقبلية والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والحد من آثارها أو الوقاية منها، وهي أمراض تؤثر على ملايين الأطفال والبالغين حول العالم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:55

اتفاق أردني سوري لفتح قنوات التجارة لكافة السلع بداية العام المقبل

15:23

تجديد التعاون بين الأردني الكويتي وإنجاز لتنفيذ برنامج “اسأل الخبير البنكي”

15:10

زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يطلقان بطولة الرياضات الإلكترونية على مستوى الجامعات في المملكة

15:08

بسبب فيديو دييغو جوتا .. ريال مدريد يعتذر

15:03

وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما

14:57

انتخاب العموش رئيساً للجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية

14:54

الغذاء والدواء تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش

14:49

التربية تدعو الطلبة المسجلين لتكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم

14:45

Orange Jordan Reaffirms Its Commitment to Secure Digital Transformation by Supporting the C8 2025 Cybersecurity Advancement, Innovation, and Technology Conference

14:43

شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس

14:21

وصول الوفود المشاركة بقمة “التايمز” في عمان الاهلية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

14:18

كابيتال بنك يُنظّم يوماً صحياً لموظفيه للتوعية بمرض السكّري‎

وفيات
شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025