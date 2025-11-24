تجديد التعاون بين الأردني الكويتي وإنجاز لتنفيذ برنامج “اسأل الخبير البنكي”

وطنا اليوم:وقع البنك الأردني الكويتي ومؤسّسة إنجاز اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ برنامج “اسأل الخبير البنكي” في أكثر من 10 جامعات أردنية منتشرة في مختلف مناطق المملكة للعام الثاني، ووقعت الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز السيدة ديمة البيبي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى طلبة الجامعات وتحفيزهم على إعداد خططهم المستقبلية حول المهن والوظائف التي يوفرها القطاع البنكي، من خلال ربط الشباب بخبراء ومتخصصين في هذا القطاع.

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية تفاعلية بين الطلبة ومجموعة من أصحاب الخبرة في البنك الأردني الكويتي لتعريف الشباب بفرص العمل الجديدة التي يتضمنها هذا القطاع، والإجابة على تساؤلاتهم، بالإضافة لمشاركة قصص نجاحهم ومراحل تطورهم الوظيفي مع الطلبة، مما يسهم في توعيتهم مهنيًا ويصقل مهاراتهم، ويساعدهم في اختياراتهم المستقبلية بما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم.

وفي هذا السياق، قال السيد هيثم البطيخي: “إن إطلاق برنامج اسأل الخبير البنكي للسنة الثانية على التوالي مع مؤسسة إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشباب الجامعي من اكتساب المعرفة المالية والخبرة العملية التي تؤهلهم للمستقبل. نحن في البنك الأردني الكويتي نؤمن أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل وطننا، وهذا البرنامج يأتي كجزء من استراتيجيتنا لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع في مختلف مناطق المملكة”.

ومن جانبها أعربت ديمة البيبي عن اعتزازها باستمرار التعاون والشّراكة مع البنك الأردني الكويتي كأحد أعضاء مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز، مضيفةً: “نؤمن في إنجاز أن تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات المالية اللازمة والاستفادة منها أمر بالغ الأهمية، وتعريفهم بأهم الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع البنكي وما يشهده هذا القطاع من تطور تكنولوجي وعلمي متسارع، وهذا ما يهدف البرنامج إلى تحقيقه من خلال الجلسات الحوارية والتفاعلية التي تغطي عشرة جامعات بمختلف أنحاء المملكة”.

وأكد الطرفان، على أهمية العمل التشاركي مع مختلف القطاعات لإنجاح البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على إحداث الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع.