زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يطلقان بطولة الرياضات الإلكترونية على مستوى الجامعات في المملكة

وطنا اليوم:انطلاقاً من دورها الفاعل بالمساهمة بتطوير ودعم قِطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة وترسيخ مكانة الأردن على خارطة الرياضات الإلكترونية إقليمياً؛ أعلنت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، عن إطلاق بطولة للرياضات الإلكترونية على مستوى الجامعات في الأردن.

وتندرج هذه البطولة –التي انطلقت فعالياتها في 16 تشرين الثاني– ضمن التزام شركة زين الأردن بدعم المواهب الناشئة وتعزيز حضور الرياضات الإلكترونية في المملكة عبر تمكين هواة ومحترفي الألعاب والرياضات الإلكترونية والطلبة الموهوبين من اكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم وفق معايير احترافية عالمية للمساهمة في إعداد جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة وتمثيل المملكة في البطولات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز مكانة الأردن على خارطة الرياضات الإلكترونية العالمية.

وتستهدف البطولة طلبة 10 جامعات حكومية وخاصة، تشمل الجامعة الأردنية وجامعة الحُسين التقنية وجامعة البترا وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة عمّان الأهلية والجامعة الألمانية الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة الشرق الأوسط وجامعة العلوم التطبيقية وتعتمد البطولة لعبة EA FC26ضمن فئتي الذكور والإناث وفق برنامج زمني بدأ بفترة التسجيل خلال شهر تشرين الأول، يتبعها تنظيم التصفيات الجامعية خلال الفترة من 27 تشرين الأول حتى 2 تشرين الثاني، ثم التصفيات النهائية من16 ولغاية 27 تشرين الثاني، وصولاً إلى النهائيات التي ستُعقد في 28 تشرين الثاني الجاري في قبة الألعاب الإلكترونية)(The ARC) بمجمع الملك الحسين للأعمال.

ووصل عدد الطلبة المشاركين في البطولة من كافة الجامعات إلى 1200 لاعباً ولاعبة، حيث سيتأهل في نهاية البطولة لاعب واحد ولاعبة واحدة من كل جامعة إلى النهائيات الوطنية، فيما ستُقام التصفيات الجامعية بنظام الإقصاء الفردي (Best of 1) وستُقام الأدوار من الدور الربع النهائي وحتى النهائي بنظام . (Best of 3)