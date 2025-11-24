بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

بسبب فيديو دييغو جوتا .. ريال مدريد يعتذر

28 ثانية ago
بسبب فيديو دييغو جوتا .. ريال مدريد يعتذر

وطنا اليوم:اعتذر نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، من نادي إلتشي ولاعبه أندري دا سيلفا بعد وقوع خطأ أثناء عرض فيديو تكريمي للاعب دييغو جوتا وشقيقه أندري سيلفا.
وخلال الجمع السنوي للنادي، وضعت صورة لاعب إلتشي أندريدا سيلفا بدلا من صورة أندريس سيلفا شقيق دييغو غوتا لاعب ليفربول.
وقال النادي في بيان: “يعتذر نادي ريال مدريد من نادي إلتشي ولاعبه أندريدا سيلفا عن الخطأ الذي وقع خلال نشر فيديو النعي، حيث تم وضع صورته بدلا من صورة أندريس سيلفا شقيق دييغو جوتا لاعب ليفربول. نحن نأسف لما حدث”.
كما كرّر رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، الاعتذار مرة أخرى خلال كلمته أمام الأعضاء.
وتوفي غوتا لاعب ليفربول وشقيقه في حادث سير في يوليو الماضي، بعد خروج سيارتهما عن مسارها، وذلك بعد أيام قليلة من زفافه.
وقدم النادي الملكي، في وقت سابق من هذا الشهر، تحية خاصة لجوتا وشقيقه قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب “الأنفيلد”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:03

وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما

14:57

انتخاب العموش رئيساً للجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية

14:54

الغذاء والدواء تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش

14:49

التربية تدعو الطلبة المسجلين لتكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم

14:45

Orange Jordan Reaffirms Its Commitment to Secure Digital Transformation by Supporting the C8 2025 Cybersecurity Advancement, Innovation, and Technology Conference

14:43

شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس

14:21

وصول الوفود المشاركة بقمة “التايمز” في عمان الاهلية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

14:18

كابيتال بنك يُنظّم يوماً صحياً لموظفيه للتوعية بمرض السكّري‎

14:14

العرموطي: الأردن من أغنى الدول بالمعادن والحكومة لا تعرف كيف تستغلها

14:05

جامعة البترا تعرض مشاريع ابتكارية في مؤتمر الأمن السيبراني (C8 2025)

14:01

أبو علي: المشرع الأردني راعى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في ضريبة المبيعات

13:59

بعد 16 عاما.. تفاصيل صادمة في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون

وفيات
شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025