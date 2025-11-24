وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما

وطنا اليوم:توفي اليوم الاثنين عن 89 عاما نجم بوليوود الهندي الشهير، دارمندرا، الذي تألق بالأعمال الكوميدية الرومانسية وبأفلام الحركة المليئة بالتشويق.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في بيان عبر منصات التواصل، إنّ “وفاة دارمندرا تشكل نهاية حقبة في السينما الهندية”، مضيفا “كان شخصية سينمائية بارزة، وممثلاً استثنائياً أضفى سحراً وعمقاً على كل دور أدّاه”.

وعانى الممثل حديثاً من وعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مومباي.

مسيرة مهنية حافلة

في مسيرته الفنية الحافلة التي امتدت على ستة عقود، ظهر دارمندرا في أكثر من 250 فيلماً، وكان عضواً في البرلمان، وحصل على إحدى أرفع الأوسمة المدنية في الهند.

خلال ثمانينيات القرن الماضي، تألق دارمندرا في سلسلة من أفلام الحركة.

وتشكل شخصية فيرو التي جسّدها في الفيلم الكلاسيكي “شولاي” عام 1975، الدور الأكثر شهرة في مسيرته المهنية.

كذلك، شارك دارمندرا، وهو أب لستة أولاد، في إنتاج أفلام من بطولة نجلاه ساني وبوبي ديول.

ومن المقرر طرح فيلمه الأخير “إيكيس” للمخرج سريرام راغافان خلال الشهر المقبل