التربية تدعو الطلبة المسجلين لتكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، الطلبة المسجلين للامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo.

وأوضحت الوزارة أن بإمكان المشتركين معرفة رقم الجلوس، واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى المباحث المسجلة من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد في الموقع المخصص.

وحثت الوزارة الطلبة على تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية والتأكد من صحة المباحث المدرجة.

وأكدت أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب عبر الخانة المخصصة على الصفحة ذاتها، في موعد أقصاه مساء يوم الخميس المقبل، الموافق 27 تشرين الثاني الجاري.