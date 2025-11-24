العرموطي: الأردن من أغنى الدول بالمعادن والحكومة لا تعرف كيف تستغلها

وطنا اليوم:هدد النائب صالح العرموطي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب مازن القاضي، بتقديم استقالته اذا استمر بسياسة تكميم الافواه ومنع الحديث تحت القبه الذي هو حق دستوري.

وانتقد القاضي، كثرة عدد مداخلات النائب العرموطي، في مناقشة القراءة الأولى لمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة النواب اليوم الاثنين.

الى ذلك أكد العرموطي، أن المملكة الادرنية الهاشمية من أغنى الدول بالمعادن بانواعها، ولكن الحكومة لا تعرف كيف تستغلها.

وقال العرموطي خلال مناقشة قانون التصديق على اتفاقية استغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، اليوم الاثنين، إنه يجب ان يكون هناك ضمانات وكفالات تنفيذ وتحصين على الشركات الموجودة في الاتفاقيات بالملايين.

وأثيرت تساؤلات عن فحوى الحديث الذي دار بين رئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي النيابية النائب صالح العرموطي، والنائب رند الخزوز.

أحد النواب رجح ان تكون الخزوز قد توسطت لدى العرموطي للحصول على أصوات الإسلاميين لصالحها في لجنة الشباب.