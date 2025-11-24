بنك القاهرة عمان
الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن الشركة المحال إليها أعمال تقييم واستغلال النحاس في منطقة أبو خشيبة حققت الشروط اللازمة وفق التشريعات المعمول بها ونظام العرض المباشر.
وأوضح الخرابشة في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب الخامسة من الدورة العادية الثانية، ردا على تساؤلات نيابية “مشككة” بشأن العمر التأسيسي للشركة، أنها شركة قديمة ومعروفة وأثبتت شروط الخبرة الفنية والملاءة المالية.
وعن حداثة تأسيسها، بيّن الخرابشة أن القانون يشترط على المستثمر الأجنبي تسجيل شركة محلية، مؤكدا أن هذا ما ألبس على المراقبين بأنها حديثة العهد.
جاء ذلك خلال مناقشة النواب مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقها لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.


