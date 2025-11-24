بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

دقيقتان ago
أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025، الذي انعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت خلال الفترة 18–20 تشرين الثاني. وقد نظّم المؤتمر المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، وشركة معرض سوفكس الأردن، وقدّمت أورنج الأردن رعايتها لهذا الحدث البارز الذي شكّل منصة حيوية للتقنيات المتقدمة والابتكار في مجال الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي والدولي.
وحضر المؤتمر الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث أكّدوا على دور الشركة كمزود رقمي رائد ومسؤول في تعزيز منظومة الأمن السيبراني ودفع عجلة التحول الرقمي في المملكة. ولفت جناح أورنج التفاعلي المبتكر أنظار الزوار، حيث قدّم تجربة عملية وفريدة للتعرف على حلول الشركة المتطورة، المصممة خصيصاً لتمكين المؤسسات والشركات من تطوير أعمالها وحماية بياناتها بكفاءة عالية.
وأعربت أورنج الأردن اعتزازها برعاية مؤتمر C8 الذي يشكل منصة محورية تعكس مكانة الأردن المتقدمة في الأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية، مشيرةً إلى التزامها الوطني ومسؤولياتها تجاه زبائنها وشركائها في دعم الابتكار والتطوير في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً وفعالية ويدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة. كما أكدت الشركة على التزامها المستمر بتعزيز الشراكات الوطنية وتطوير الحلول الرقمية الأمنية المبتكرة للأعمال، بما يعكس نهجها المسؤول والأخلاقي في تعزيز بيئة رقمية آمنة ومستدامة.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:44

التصنيفات الجامعية… ليست أولوية ؟(١)

13:40

مجلس النواب يناقش ويحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

12:31

النائب العموش: لا مؤشرات لوجود عفو عام بالأردن

12:27

الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

12:06

المؤبد لسوداني زور الجنسية الكويتية لأكثر من ثلاثة عقود

11:55

رسالة من مدير صندوق التنمية لأصحاب القروض الجماعية

11:49

الزعبي: الحكومة أنكرت الضرائب وفرضت 16% على الطرود البريدية

11:41

ماليزيا تمنع الأطفال من فتح حسابات على مواقع التواصل

11:32

زين تجدد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لدعم استدامة محمية المأوى

11:27

55969 مطلوبا للتنفيذ القضائي في الأردن… و23 ألفا بقضايا حبس مدين

11:18

وفاة سيدة وإصابة زوجها بتدهور مركبة في جرش

11:15

الرقب: أجوبة الحكومة عن أسئلتي نسخ لصق ولا تعكس الحقيقة

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025