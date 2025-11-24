أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025، الذي انعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت خلال الفترة 18–20 تشرين الثاني. وقد نظّم المؤتمر المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، وشركة معرض سوفكس الأردن، وقدّمت أورنج الأردن رعايتها لهذا الحدث البارز الذي شكّل منصة حيوية للتقنيات المتقدمة والابتكار في مجال الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي والدولي.

وحضر المؤتمر الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث أكّدوا على دور الشركة كمزود رقمي رائد ومسؤول في تعزيز منظومة الأمن السيبراني ودفع عجلة التحول الرقمي في المملكة. ولفت جناح أورنج التفاعلي المبتكر أنظار الزوار، حيث قدّم تجربة عملية وفريدة للتعرف على حلول الشركة المتطورة، المصممة خصيصاً لتمكين المؤسسات والشركات من تطوير أعمالها وحماية بياناتها بكفاءة عالية.

وأعربت أورنج الأردن اعتزازها برعاية مؤتمر C8 الذي يشكل منصة محورية تعكس مكانة الأردن المتقدمة في الأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية، مشيرةً إلى التزامها الوطني ومسؤولياتها تجاه زبائنها وشركائها في دعم الابتكار والتطوير في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً وفعالية ويدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة. كما أكدت الشركة على التزامها المستمر بتعزيز الشراكات الوطنية وتطوير الحلول الرقمية الأمنية المبتكرة للأعمال، بما يعكس نهجها المسؤول والأخلاقي في تعزيز بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

