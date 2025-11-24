بنك القاهرة عمان
مجلس النواب يناقش ويحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

14 ثانية ago
مجلس النواب يناقش ويحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

وطنا اليوم:بدأت الاثنين، جلسة مجلس النواب الخامسة من الدورة العادية الثانية للمجلس العشرين.
ويحمل جدول أعمال الجلسة الخامسة (11) مشروع قانون لمناقشتها، في اليوم المقرّر فيه انتخاب رئيس للجنة المالية النيابية.
وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، مشروع قانون الغاز، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، إلى اللجان المختصة.
كما أحال المجلس مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى اللجان المختصة.
وأحال المجلس مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025 إلى اللجنة القانونية.


