رسالة من مدير صندوق التنمية لأصحاب القروض الجماعية

وطنا اليوم:أكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على منح أصحاب القروض الجماعية الحاصلين عليها من الصندوق مهلة لإجراء تسويات وجدولة لقروضهم قبل نهاية يوم 2025/12/31.

وبين الوريكات أن أصحاب القروض الجماعية بإمكانهم إجراء هذه التسويات والجدولات لمدة تصل إلى 10 سنوات دون دفع أي مبلغ كدفعة أولى ويترتب على هذه التسويات والغرامات شطب كافة الفوائد والغرامات المترتبة على هذه القروض.

ودعا كل من لم يستفيد من قرارات الجدولة السابقة من أصحاب القروض الجماعية إلى مراجعة فروع الصندوق المنتشرة في كافة المحافظات قبل نهاية يوم 2025/12/31، مضيفا أن كل من يقوم بإجراء تسويات للقروض الجماعية قبل التاريخ المذكور سيترتب عليها وقف كافة الإجراءات القانونية المتخذة بحق هؤلاء المقترضيين ورفع أي حجوزات اتخذت بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.

ونوه الوريكات إلى أن الصندوق يقوم بتوفير نوافذ تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة للمرأة والشباب لدعمهم مشاريعهم وتوفير فرص عمل في كافة المحافظات.