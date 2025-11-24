55969 مطلوبا للتنفيذ القضائي في الأردن… و23 ألفا بقضايا حبس مدين

وطنا اليوم:كشفت وزارة الداخلية أن عدد المطلوبين لإدارة التنفيذ القضائي بطلبات فعالة لإلقاء القبض عليهم يبلغ 55969 شخصًا حتى تاريخ 12 تشرين ثاني الحالي.

وأوضحت الوزارة في إجابتها على سؤال النائب فراس القبلان، أنّ 22975 منهم مطلوبين بقضايا “حبس مدين” فيما يصل عدد المطلوبين بقضايا “شيك بدون رصيد” 1245 مطلوبًا.

أما بموجب القضايا الشرعية فقد بلغ عدد المطلوبين عليها 10115 شخصًا، في حين 21634 مطلوبًا بتهم أخرى مختلفة.

وتبلغ نسبة المطلوبين الذكور 84.30% في حين تصل نسبة المطلوبات من الإناث إلى 15.71%.

ولا يوجد سجون في المملكة تتسع لهذه الأعداد من المطلوبين في حال إحتجازهم ووصف القبلان الأرقام بانها مرعبة وصدمة حقيقية.