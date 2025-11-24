بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

ابتكار صيني ينقل الإنسولين عبر الجلد بكريم موضعي

دقيقة واحدة ago
ابتكار صيني ينقل الإنسولين عبر الجلد بكريم موضعي

وطنا اليوم:تمكن فريق بحثي صيني من تطوير طريقة لتوصيل الإنسولين عبر الجلد باستخدام كريم موضعي، في تقدم علمي يتجاوز القناعة التقليدية بعدم إمكانية عبور جزيئات الإنسولين للطبقة الخارجية من الجلد.
ونُشرت الدراسة في مجلة Nature وأشرف عليها باحثون من جامعة تشجيانغ، واعتمدت على تجارب دقيقة شملت نماذج من الجلد البشري، وفئران مصابة بالسكري، إضافة إلى خنازير مصغرة تُعد الأقرب من حيث البنية البيولوجية إلى الإنسان.
وطوّر العلماء بوليمرًا ذكيًا يدعى OP، يمكنه التفاعل مع تدرّج الحموضة الطبيعي في الجلد. وعند ملامسته السطح الخارجي للجلد، يحمل البوليمر شحنة موجبة تساعده على الالتصاق بالدهون، بينما يفقد هذه الشحنة تدريجيًا عند مروره إلى طبقات أعمق ذات حموضة متعادلة، ما يسمح له بالتسلل عبر الحاجز الجلدي والوصول إلى داخل الجسم.
ولتحقيق توصيل فعال للإنسولين، تم ربطه بالبوليمر في شكل مركّب جديد أطلق عليه OP-I، قادر على نقل الهرمون عبر الجلد دون الحاجة للإبر.
وأظهرت التجارب فعالية تضاهي تقريبًا تأثير الحقن التقليدية، إذ استعادت الفئران مستويات السكر الطبيعية خلال ساعة واحدة فقط واستمر مفعول العلاج لمدة 12 ساعة. أما في الخنازير المصغرة، فانخفضت مستويات الجلوكوز إلى المعدلات الطبيعية خلال ساعتين وظلت مستقرة طوال الفترة نفسها.
كما لاحظ الباحثون أن مركّب OP-I يتجمع داخل الأنسجة الأكثر ارتباطًا بعملية تنظيم السكر، مثل الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية، قبل أن يُطلق الإنسولين داخل الخلايا تدريجيًا، ما يمنح تأثيرًا أكثر سلاسة مقارنة بالحقن.
وما يميز الابتكار أنه يقدم نظامًا علاجيًا أكثر سهولة للمريض، وأقل ألمًا، ويتيح إطلاقًا تدريجيًا للإنسولين، الأمر الذي قد يساعد في الحد من التقلبات الحادة في مستويات الجلوكوز.
كما لم تُظهر التجارب إشارات دالة على التهابات أو آثار جانبية بارزة، ما يزيد من إمكانية الاستمرار في اختباره على نطاق أوسع، خصوصًا في التجارب السريرية البشرية المرتقبة.
ويقول الباحثون إن التقنية نفسها قد تُستخدم مستقبلًا لتوصيل أدوية أخرى تعتمد على البروتينات أو الببتيدات أو الأحماض النووية، ما يجعلها منصة علاجية واعدة تتجاوز مرض السكري وحده.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:07

نزوح أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا

09:04

تفاؤل أميركي بقرب التوصل للسلام في أوكرانيا

20:42

بلدية الكرك تباشر بتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ

20:32

تقرير: ترامب يعتزم تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية

20:16

كابيتال بنك راعٍ ذهبي لمعرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني 2025

20:11

شيرين: لم أعتزل وأتعرض لطعنات من مقربين

20:05

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الشويحات ومشربش والملكاوي والمساعيد والخزاعلة

19:55

شروط المنافسة على المنح والقروض من صندوق دعم الطالب الجامعي

19:47

رئاسة الوزراء تطلق ورش عمل لخارطة تحديث القطاع العام

19:22

رئيس الحكومه في الزرقاء

19:21

د. محمد عبدالله القواسمة يكتب – بؤس الأديب (قصة قصيرة)

19:20

قرار مجلس الأمن 2803 حصان طروادة لاختراق المنظومة الدولية والتوطئة لإسرائيل الكبرى

وفيات
وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025