نزوح أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا

دقيقتان ago
وطنا اليوم:أعلنت السلطات الماليزية اليوم أن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا، تسببت في نزوح أكثر من 10 آلاف شخص، مشيرة إلى أن ولاية كلانتان الشمالية كانت الأكثر تضررا.
وسجلت كلانتان، التي تشهد أمطارا غزيرة متواصلة منذ عدة أيام، إجلاء 8248 شخصا بسبب الفيضانات، وتم نقلهم إلى 33 مركزا للإغاثة من الفيضانات، بحسب السلطات.
وقد أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية.
يذكر أن ماليزيا كانت قد تعرضت في ديسمبر 2014 لفيضان غير مسبوق ضرب عدة ولايات غربي البلاد، أدى لنزوح حوالي 400 ألف نسمة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.


