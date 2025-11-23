كابيتال بنك راعٍ ذهبي لمعرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني 2025

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن مشاركته كراعٍ ذهبي لمعرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني(C8 2025) ، الذي أقيم تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت خلال الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني 2025.

وتأتي رعاية كابيتال بنك لهذا الحدث التقني البارز تأكيداً على التزامه الراسخ بدعم المبادرات الوطنية التي ترتقي بمكانة الأردن على الساحة الإقليمية، وإيماناً منه بمحورية قضايا الأمن السيبراني وأهميتها للقطاع المصرفي والمالي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وعُقد معرض ومؤتمر C8 بتنظيم مشترك بين المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير، وشركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس الأردن)، إذ يُعد منصة إقليمية بارزة في مجال الأمن السيبراني، تهدف إلى تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة واستشراف تقنيات المستقبل.

وأكد كابيتال بنك في بيان صحفي، أن دعمه لمثل هذه الفعاليات والمؤتمرات ينبع من استراتيجيته الهادفة إلى مواكبة أحدث المعايير العالمية في حماية البيانات والأنظمة، وضرورة الامتثال لأعلى درجات الأمان الرقمي، لافتاً إلى أن المؤتمر يشكل منصة حيوية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات في الفضاء السيبراني.

وأضاف البيان، أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات والرؤى مع نخبة من قادة القطاع وصناع القرار العالميين، مما ينعكس إيجاباً على تطوير آليات الحماية المصرفية، مشيراً إلى أن مواكبة أحدث تقنيات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تعد ركيزة أساسية لضمان استمرارية الأعمال وبناء الثقة مع العملاء.

ومن الجدير ذكره أن المؤتمر هذا العام استقطب ما يقارب 5000 مشارك من أكثر من 50 دولة حول العالم، إلى جانب أكثر من 40 متحدثاً محلياً ودولياً. وضم عدة فعاليات أبرزها؛ “قمة الدوت سايبر”، ومسابقة “آرميثون” الدولية، ومعرضاً متخصصاً للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مسابقات الاختراق الحي، وتمرين (Cyber Drill) الذي يحاكي سيناريوهات واقعية لحماية قطاعات البنية التحتية الحرجة. ويسعى المؤتمر من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي ريادي في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز البيئة الأمنية الرقمية استجابةً لمتطلبات المستقبل والتقدم التكنولوجي المتسارع.