شيرين: لم أعتزل وأتعرض لطعنات من مقربين

وطنا اليوم:نفَت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الشائعات المتداولة حول اعتزالها الغناء، عبر رسالة صوتية شاركها محبوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرحت شيرين في رسالتها، اليوم الأحد، بالقول: “وصلني أنني أعتزل، ومزاجي ليس جيداً. أنا بخير جداً وأجهز لمفاجآت متنوعة وجديدة ستسعدكم كثيراً. سأغني لكم من أماكن مختلفة. سأستمر في الغناء حتى وفاتي. لا يوجد اعتزال، فالاعتزال هو الموت. طالما أنا على قيد الحياة، سأغني. وأحبكم، وحبكم يصلني”.

وأضافت: “أنا لا أستسلم أبداً. تحدث لي أمور قوية جداً من أقرب الناس إليّ. ليست حروباً أو تدميراً، لكنني قوية. الله معي، وقوّاني، وأنا لكم. أعيش من أجلكم. انتظروا الأعمال الجديدة. أحبكم أكثر من الدنيا، وأنتم الدنيا بالنسبة لي”.

من جانبه أفاد الشاعر تامر حسين بأنه حرص على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب بشأن حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه على “إكس”: “لا أزال مطمئناً على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي بخير الحمد لله، وتسلم عليكم”.

وطرحت الفنانة شيرين خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليغرام”.

أغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

وأصدرت شيرين 6 أغنيات من ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية، وهي “قالك نسيني”، و”بتمنى أنساك”، و”عسل حياتي”، و”يقابل حبيبي”، و”ما زال على البال”، و”هنحتفل”، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

بذكر أن شيرين حررت بلاغاً رسمياً ضد مدير حساباتها السابق على مواقع التواصل، يوسف سرور، مساء الخميس، متهمة إياه بالاستيلاء على 84 ألف دولار من أرباح حساباتها.

في المقابل، قدم سرور بلاغاً ضد شيرين بقسم شرطة الشيخ زايد، متهماً إياها بشتمه وتهديده، على خلفية خلافات بينهما تتعلق بإدارة الحسابات الإلكترونية وكلمات السر الخاصة بها.