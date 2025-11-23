بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الشويحات ومشربش والملكاوي والمساعيد والخزاعلة

13 دقيقة ago
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الشويحات ومشربش والملكاوي والمساعيد والخزاعلة.

ففي محافظة مأدبا ، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فراس رأفت الشويحات، شقيق العقيد المتقاعد طارق شويحات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشويحات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة مرج الحمام بمحافظة العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور عوني فرح مشربش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة مشربش، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته.

وفي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة عمان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم النائب الأسبق علي محمد السالم الملكاوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الملكاوي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رجمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة المساعيد بوفاة خديجة محمد حمود المساعيد، شقيقة اللواء المتقاعد خالد محمد حمود المساعيد.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى عشيرة الخزاعلة بوفاة جميلة محمد أخو ارشيدة، أرملة المرحوم منور زيد الدوجان الخزاعلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرتي الخزاعلة وأخو ارشيدة.


