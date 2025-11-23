إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على عدد من تجار المخدرات الخطرين وتحبط تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة

وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافة قضايا الاتجار وترويج وتهريب المخدرات، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع سبع قضايا نوعية وألقوا خلالها القبض على 13 تاجرا ومهربا للمخدرات في مختلف محافظات المملكة وضبطوا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال تلك القضايا جرى ضبط ما مجموعه 7 كغم من مادة الكريستال القاتلة و 1 كغم من مادة الكوكاين المخدرة و 253 ألف حبة مخدرة و 92 كف حشيش و1.5 كغم ماريجوانا وثلاثة أسلحة نارية بعد إنهاء التحقيق في كافة القضايا السبع .

وأبرز تلك القضايا كانت مداهمة وإلقاء القبض على تاجر مصنف بالخطر في البادبة الوسطى بعد مراقبته وجمع المعلومات حوله وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 6 كغم من مادة الكريستال القاتلة و 7 آلاف حبة مخدرة ، فيما تم في ذات المنطقة وبقضية أخرى مداهمة تاجر للمخدرات مطلوب ومصنف بالخطر جدا والمسلح وضبط بحوزته 23 كف حشيش و 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة .

وفي شرق العاصمة تم التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات بعد مداهمة مكان تواجده وضبط بحوزته على 1 كغم من مادة الكوكايين المخدرة و 34 كف حشيش وضُبط سلاحان ناريان ، أما في القضية الثانية ضبط 30 كف حشيش بحوزته ثلاثة أشخاص امتهنوا توزيع تلك المواد على المروجين شرق العاصمة فيما تم التعامل مع قضية واحدة جنوب العاصمة أُلقي القبض خلالها على تاجرين للمخدرات وضبط بحوزتهما على 1.5 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة و 1000 حبة مخدرة و5 كفوف حشيش .

وفي معبر جابر الحدودي وبالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية تم إحباط محاولتي تهريب للمواد المخدرة ، أُلقي القبض في القضية الأولى على شخصين حاولا إدخال 215 ألف حبة مخدرة بواسطة مخابئ سرية داخل إحدى مركبات الشحن، فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على ثلاثة أشخاص حاولوا تهريب 30 الف حبة بواسطة أحد الركاب .