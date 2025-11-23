بنك القاهرة عمان
المستقلة للانتخاب: نضع كافة امكانياتنا في خدمة التحول الديمقراطي في سوريا

33 ثانية ago
وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وفداً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية، وبحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وأكد المعايطة على أهمية التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة المستقلة للانتخاب واللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية والاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء السوريين في مجال الانتخابات، وتسهيل مهمة الوفد السوري للاستفادة من خبرات الهيئة في ادارة العملية الإنتخابية واضعاً كافة امكانيات الهيئة المستقلة للانتخاب الادارية والفنية في دعم الأشقاء السوريين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم التحول الديمقراطي في سورية.
وثمّن وفد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية جهود الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية في ادارة العملية الانتخابية والمستوى الذي وصلت اليه على مستوى المنطقة والاقليم، كما شكر الهيئة على مشاركتها في حضور الانتخابات لمجلس الشعب في سورية والتي تمت مؤخراً، بما يعتبر دعماً مباشراً للانتخابات السورية، آملين من الجانب الأردني توسيع أفق التعاون المشترك ونقل تجربتهم الانتخابية الى سورية.
واستمع الوفد الى عرض من الفريق التنفيذي في الهيئة المستقلة للانتخاب عن ادارة العملية الانتخابية والتدريب واعداد الموازنات الانتخابية وجداول الناخبين وتدريب العاملين في الانتخابات والاعلام والتوعية والتثقيف وجهود الهيئة في ادماج وتمكين المرأة في العملية السياسية بعمومها والانتخابية على وجه التحديد.


